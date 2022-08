Pascal Vandercammen koestert ambities met Kester-Gooik: “Zowel bij de heren als de dames willen we bovenin meedraaien”

KV Kester-Gooik is in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste ploeg is net terug van een stage in het Nederlandse Baarle-Nassau. De B-ploeg zocht het korter bij huis en verbleef op de terreinen in de Lindestraat. De damesploegen hielden een stagedag in Strijland en het Neigembos. Voorzitter Pascal Vandercammen verduidelijkt. “We willen met die stages in alle groepen een positieve groepssfeer creëren. Dat zal nodig zijn, want we willen zowel met de heren als de dames bovenin het klassement meedraaien. We hebben eerder al onze ambitie uitgesproken om een stap hogerop te zetten. Die ambitie blijft onveranderd.”

Versterkte kern

De selecties zijn volgens Pascal Vandercammen gevoelig versterkt. “Jorik Goossens, Sam Smismans en Lars Godart werden weggehaald bij Standaard Denderleeuw. Ze hebben ook allen ervaring op hoger niveau. Goossens en Smismans bij Pepingen-Halle, Godart bij onder meer bij Eendracht Aalst en Lokeren. Jonathan Galliano komt over van reeksgenoot Kraainem. Jeugdproduct Jorne Pasteleurs keert na een uitstap bij FC Herne terug naar het oude nest. Jelle Nerinckx is na lang blessureleed opnieuw klaar voor de strijd. Tot slot stromen Jaan Goddeau, Emiel Wauters en Bram Verckens door vanuit de jeugd. In de technische staf is er één wijziging: Kevin Van Bellinghen vervangt Mario De Bisschop als keeperstrainer.”

Dames

Ook de transfers bij de dames vertalen de ambitie van de club. Pascal Vandercammen vervolgt. “Met Lauren Godart, Naomi De Wolf en Els Glorieus haalden we drie speelsters binnen die vorig seizoen op het hoogste niveau speelden. Godart en De Wolf bij Eendracht Aalst, Glorieus bij Fémina White Star Woluwe. Mila Eker komt over van de jeugd van KV Mechelen. Ook Bo Vranckx trekt opnieuw haar voetbalschoenen aan. Zij trapte haar eerste balletjes bij VC Kester, maar was het laatst actief bij Club Brugge. Doelvrouw Lisa Malfroidt komt over van Olsa Brakel. Zij was vorige maand actief op het WK voor militairen in de Verenigde Staten. Met Maaike Gillyns schuiven we een eerste speelster van de tweede ploeg door naar de eerste. Ook Wendi Vita Nzumba Ninga krijgt de kans om zich te bewijzen. Raymond Loose komt de technische staf versterken en moet samen met Marc Stiens en Frank Defrere een sterk geheel vormen. Hij kan heel wat adelbrieven voorleggen in het damesvoetbal, onder meer bij Zulte-Waregem en Eendracht Aalst.”

B-ploegen

Pascal Vandercammen stelt dat de tweede ploegen de plek blijven om eigen jeugd op te leiden. “Onze B-ploeg bestaat bijna uitsluitend uit eigen jeugd. Zo zijn er opnieuw U21-spelers doorgestroomd. Zij worden bij de hand genomen door enkele ervaren gidsen, waarvan de meesten ook uit eigen jeugd komen. Ook voor de tweede damesploeg werd een aantal versterkingen gehaald. Vorig seizoen startten we met het project om damesvoetbal op de kaart te zetten in Gooik en omgeving. Dat werpt de eerste vruchten af. Twee jaar terug telden we hooguit vijftien speelsters, vandaag zo’n veertigtal. Naast twee heren- en damesploegen brengt Kester-Gooik ook nog een twintigtal jeugdploegen, een U65-ploeg (veteranen) en twee G-voetbalploegen in competitie uit.”