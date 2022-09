Pascal Van Herberghen is enige die viert bij Pepingen-Halle na verlies tegen Bocholt, maar… om andere reden

In de eerste twintig minuten kwam Pepingen-Halle nog aardig voor de dag. Het leverde die ene kans op. De Limburgers konden vier, vijf keer dreigen. Doelhout en doelman voorkwamen averij. Op het uur mocht invaller Bussels in twee keer de score openen. De thuisploeg bleef zoeken naar zichzelf. In de toegevoegde tijd tekende Regales voor de terechte 0-2-eindstand.

Pascal Van Herberghen

Voor keeperstrainer Pascal Van Herberghen was het een heel bijzondere dag. Hij is een van de heel dichte intimi van de familie Evenepoel. Hij beleefde een lange dag. “Om 2 uur ’s nachts ben ik al beginnen kijken naar het WK. Rond 6.30 uur ging ik naar de Rustberg in Schepdaal, de thuishaven van Remco. Toen hij samen met Lutsenko in de aanval ging, wist ik dat er muziek inzat. Zodra hij solo wegreed, was ik zeker. Ik zat quasi de hele ochtend naast mama Agna. Om de haverklap kreeg ze vragen voor journalisten. Hectisch. Enkel in de laatste ronde nam ze wat tijd voor haarzelf. Gedurende twaalf dagen heb ik Remco gevolgd in de Vuelta. Ik denk dat hij de laatste critici nu helemaal monddood heeft gemaakt.”

Naar Pepingen-Halle

Een pintje na de triomf van Remco Evenepoel mocht, maar om 13 uur werd Pascal Van Herberghen al opnieuw in de kleedkamer van Pepingen-Halle verwacht. “Zolang je aan de slag bent, voel je de vermoeidheid niet. Ik heb gewoon even de knop omgedraaid voor een paar uur. Mijn echtgenote is in Schepdaal gebleven bij de familie, maar ik heb me naar het stadion gehaast. Even overwoog ik om rond 10 uur nog een kort slaapje aan te vatten, maar dat is er niet van gekomen. Na de match ben ik trouwens onmiddellijk weer naar Schepdaal gereden. Spijtig genoeg kon ik geen twee feestjes bouwen, want Pepingen-Halle ging onderuit tegen Bocholter.”

Pepingen-Halle: Vandervorst, Morias, Emmaneel, Doudaev, Pé, Mayanga, Ertveldt (76’ Weytjens), Abbou, El Ouamari, Vandenberghe, Emhandi (72’ Van Belle).

Bocholter: Wertelaers, Lenaerts, Opdenakker (60’ Bussels), Doms, Dirkx, Regales, Paesen (78’ Ovcinek), Mathei (89’ Jacobs), Cascio, Vanheukelom, Vandersmissen (90’ Boonen).

Doelpunten: 64’ Bussels (0-1), 91’ Regales (0-2).

Geel: Emmaneel, Emhandi, Pé, El Ouamari, Opdenakker.



Lees ook: meer voetbal in 2NB