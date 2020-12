Pascal Schaevers (KFC Walem) begrijpt beslissing om alleen heenronde af te werken bij geplande herstart in februari: “Tot eind juni voetballen is niet leefbaar”

De beslissing om vanaf midden februari de competities in het amateurvoetbal weer op te starten heeft z’n voor- en tegenstanders. De enthousiastelingen hebben hun voetbalschoenen al in de aanslag terwijl de criticasters openlijk hun gal spuwen. Maar ondermeer bij tweedeprovincialer FC Walem bekijkt men alles nog even vanop afstand.

“Er is een datum, maar of dat ook effectief perspectief betekent?”, stelt trainer Pascal Schaevers zich luidop de vraag. “Als ik lees dat de regering niet van plan is om te versoepelen voor eind januari, ben ik niet geneigd om nu al heel positief te zijn over een eventuele herstart van de competitie. Ik twijfel er sterk aan of die haalbaar is eerlijk gezegd.”

“Wat ik wel begrijp is de beslissing om te communiceren, want de clubs hadden nood aan een bepaald doel en een zekere houvast. We kunnen weer beginnen plannen, maar de tijd zal uitwijzen of dat realistisch was. COVID laat zich niet voorspellen.”

Juni onhaalbaar

“Waar ik ook volledig achter sta is de beslissing om alleen de heenronde af te werken. Een volledige competitie afwerken in een tijdspanne van vier maanden is niet haalbaar en voetballen tot in juni gewoonweg niet leefbaar voor de clubs. Dat brengt te veel kosten met zich mee en ook praktische problemen zoals terreinen die niet op tijd kunnen worden ingezaaid.”

“Dat we met onze twee op twaalf zo nog weinig foutemnarge hebben met het oog op het behoud? Dat mag geen excuus zijn. Een nadeel is vooral dat ik met een volledig nieuwe kern moest werken waarbij de spelers nog steeds niet op mekaar zijn ingespeeld. Maar ook daar wil ik me niet achter verschuilen, want dat is misschien voor nog ploegen het geval.”

Stopzetting

“Wat wel doorslaggevend is bij de heropstart is de aanwezigheid van publiek en de heropening van de kantines voor een aanzienlijk aantal mensen. Maar we bekijken wel hoe alles evolueert, want zoals gezegd maken we ons niet te veel illusies. Bij Walem bleven we in het algemeen trouwens nog rustig onder alle ontwikkelingen. Ook bij een stopzetting van de competitie hadden we ons neergelegd.