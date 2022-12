Pascal Pilotte (52) stopt als trainer van Rupel Boom omwille van ernstige gezondheidsproblemen: “Een grote schok voor iedereen”

Pascal Pilotte is geen trainer meer van Rupel Boom. Nadat de scheidsrechter zaterdag ruim een uur voor aanvang van de wedstrijd tegen Francs Borains besloot om het duel niet te laten doorgaan, sprak de coach zijn spelersgroep toe in de kleedkamer. Ernstige gezondheidsproblemen dwingen de 52-jarige coach om met onmiddellijke ingang te stoppen. T2 Kevin Nicaise en T3 Yassine Salmi nemen over in afwachting van een nieuwe T1.

Pilotte kwam afgelopen zomer over van derdenationaler Braine waar hij de functie van TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding) combineerde met die van T1. Dit seizoen begon hij aanvankelijk als assistent van Stéphane Demets, maar na diens ontslag begin november werd hij gepromoveerd tot hoofdcoach, zij het ad-interim. Pilotte bracht meer schwung in het voetbal van de Steenbakkers die 9 op 15 pakten en zo wegsprongen van de rechtstreekse degradatieplaatsen, maar ziet zich nu dus genoodzaakt om er een punt achter te zetten.

In een mededeling liet de clubleiding zondag weten dat Pilotte ”’s Ochtends voor de wedstrijd de uiteindelijke diagnose van de dokter ontving nadat er een tijdje geleden een probleem werd vastgesteld.” Alle focus van de coach gaat vanaf nu dus naar zijn herstel, maar in de mededeling reageerde Pilotte zelf ook nog kort: “In de mate van het mogelijke zal ik de wedstrijden volgen vanop de tribune”.

Nicaise en Salmi

Uit respect voor de persoonlijke situatie van Pilotte besloten we hem niet te contacteren, maar legden we ons oor te luister bij T2 Kevin Nicaise. De huidige sportieve leiding, ook al ad-interim na het vertrek van CEO Van den Wijngaert en TD Sambay, besloot in uitgebreide gesprekken met alle leden van de technische staf namelijk om Nicaise en T3 Yassine Salmi aan te stellen als hoofdcoaches. Zij zullen, zolang het nodig is in afwachting van een nieuwe T1, de groep vanaf 27 december leiden en voorbereiden op de hervatting na de jaarwisseling.

“De mededeling van Pascal in de kleedkamer kwam toch een beetje als een verrassing”, zegt Nicaise. “We wisten natuurlijk wel dat hij ziek was, maar dat hij er onmiddellijk mee moet ophouden was een schok voor iedereen. Natuurlijk was er wel veel begrip voor zijn beslissing. Het is nooit makkelijk en zo’n situatie plaatst alles weer in perspectief. Gezondheid gaat altijd voor op voetbal.”

Rust

En zo lijkt de winterstop op een goed moment te komen voor iedereen bij Rupel Boom. “Dat kan je wel zeggen”, gaat Nicaise verder. “Die tien dagen komen net op tijd om iedereen de kans te geven om alles even op een rijtje te zetten na een bewogen heenronde. De voorbije week alleen al is opnieuw veel gebeurd en zo krijgen we de tijd om rustig te reageren als club.”

“Ik ga in elk geval graag in op de vraag om tijdelijk voor de groep te staan. Met de nieuwe sportieve leiding kwamen we ook al overeen dat de technische staf behouden blijft na de aanstelling van de nieuwe T1 en dat is ook een geruststelling voor zowel ons als de groep. Als physical coach en assistent stond ik altijd al dicht bij de spelers en met mijn ervaring als speler kon ik me heel goed in hun situatie inleven. Ik zal dan ook mijn best doen om hen zo goed mogelijk te helpen bij de voorbereiding op de hervatting. Komende week komt er normaal gezien meer nieuws naar buiten over de nieuwe sportieve leiding binnen de club.”

Ook vanop de redactie wensen wij Pascal Pilotte alle sterkte toe tijdens het genezingsproces.