Pascal Gora en vrouwen Haasrode Leuven promoveren dan toch naar Liga: “Supermentaliteit laten zien”

“Van de hemel naar de hel en terug naar de hemel? Inderdaad, zo kan je het wel zien”, geeft trainer Pascal Gora toe. “Het missen van de titel was een zware klap, maar wat de groep daarna heeft laten zien, is gewoon top. De speelsters hebben zich er op heel korte tijd over gezet met echt een glansprestatie als resultaat vorige zondag. Door de 3-0-winst tegen Michelbeke hadden we op dinsdag maar één set meer nodig om het laken naar ons toe te trekken. De ploeg trok in Oost-Vlaanderen weer onmiddellijk het laken naar zich toe (VHL won meteen de eerste set met 21-25, red.). We hebben echt een super mentaliteit laten zien.”

“Ook de steun van de supporters was enorm, zowel thuis als in Michelbeke”, klinkt het. “Het missen van de titel was dan misschien een teleurstelling, maar dat kan ik niet zeggen van het seizoen. Het was zwaar, maar mooi met uiteindelijk nog een geweldige uitkomst.”

“De opdracht is meer dan volbracht. Dat we de uitwedstrijd in Michelbeke (3-1) verloren, heeft natuurlijk ook met focus te maken en het feit dat ik iedereen heb laten spelen en laten meegenieten van het moment”, stelt Gora. “Een super resultaat waarmee we getoond hebben dat we die promotie wel verdienen. Natuurlijk was het ook een mooi afscheid en dik verdiend afscheid voor Mira Juwet.”

Weinig wijzigingen

“Hoe ik nu al vooruitkijk? Eerst toch even bekomen van een zwaar seizoen. Ook corona heeft niet makkelijker gemaakt, maar we zijn wel blij met het uiteindelijke resultaat”, aldus nog Gora. “We zullen nog een keertje samen komen om te vieren met speelsters en de supporters en ook met de nieuwe groep om kennis te maken richting volgend seizoen. We zijn volop bezig met de voorbereiding zodat we er in augustus weer tegenaan kunnen. Veel wijzigingen zullen er niet zijn. Mira stopt als speelster en komt bij de staf en Lola Lo Guasto gaat naar Limal. Janne Devos (Gent) en Clara Wellens (Antwerpen) komen erbij. We zullen er hard voor moeten werken, maar dat beseffen we en iedereen wil die uitdaging wel aangaan”, besluit Gora.

