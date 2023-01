Pascal Gora en Haasrode Leuven zoeken nog eerste overwinning: “Iedereen beseft dat er nog net dat tandje extra moet bijgezet worden”

volleybal liga A vrouwenSlechts één punt uit negen competitiewedstrijden. Je kan dus wel stellen dat Haasrode Leuven een moeilijk seizoen kent. Opgeven staat echter niet in het woordenboek van de Leuvenaren. “Als we zo blijven werken, dan pakken we zeker nog punten”, klinkt het bij coach Pascal Gora.

Zeven keer ging Haasrode Leuven voor de winterbreak onderuit en ook in 2023 lukte het nog niet om een wedstrijd te winnen. Kalmthout en Oostende trokken deze maand telkens met drie sets aan het langste eind. “We hebben eigenlijk een goede wedstrijd gespeeld in Oostende na een offday in Kalmthout”, stelt Pascal Gora.

“Die nederlaag was wel zuur, maar we hebben ons goed herpakt. We hebben na die wedstrijd een goed gesprek gehad. Iedereen beseft dat er nog net dat tandje extra moet bijgezet worden en dat is ook gebeurd. Er wordt hard getraind, dus daar kan ik zeker niet over klagen. Als we zo blijven werken dan pakken we zeker nog punten.”

Foutenlast en gebrek aan lengte

De winterbreak is traditioneel de periode om een tussentijdse analyse op te maken. “Hoe die was bij ons? Ja, een zwaar jaar natuurlijk. We hebben zeker ook heel goede dingen laten zien. Enkel de foutenlast speelt ons soms wat parten, dus daar werken we hard aan. Natuurlijk merken we ook wel een gebrek aan lengte wat het soms ook wel erg zwaar maakt.”

De vele nederlagen zorgen niet dat de hoofdjes omlaag gaan. Gora merkt duidelijk geen afname van de motivatie bij zijn speelsters. “Neen, daar ligt het zeker niet aan. We praten daar ook veel over dus dat zit wel goed.” Haasrode Leuven staat na negen wedstrijden op de laatste plaats. De voorlaatste, Kalmthout, telt vier punten meer.

Zware maand januari

“Hoe ik vooruitkijk naar het tweede deel van het seizoen? Een uitdaging om op deze manier voort te werken en te trachten nog wat punten te pakken in de terugronde. We hebben nog veel thuiswedstrijden na de zware - door examens en allemaal uitwedstrijden - maand januari en daar kijken we wel naar uit.”

“Wat jullie ons mogen wensen voor het nieuwe jaar? Veel goede wedstrijden, een goede sfeer en veel spelplezier. Dan volgen de resultaten vanzelf”, besluit Gora, die met Haasrode Leuven nog negen competitiewedstrijden voorgeschoteld krijgt.

