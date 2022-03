Pascal Gora en Haasrode Leuven zijn klaar voor topper tegen Kalmthout: “Het zal een zware wedstrijd op het scherp van de snee worden”

“We kijken ernaar uit. Na een periode van drie wedstrijden op zeven dagen hebben we gelukkig even rust gehad”, doet trainer Pascal Gora het verhaal. “Ik denk dat we klaar zijn. Iedereen beseft dat het een belangrijke match is. Het zal een zware wedstrijd op het scherp van de snee worden. Beide ploegen liggen heel dicht bij elkaar, dus we hopen op een mooi duel.”

“Waar de sleutel zal liggen? Dat is een moeilijke vraag. Vooral in de kalmte en de focus bewaren”, meent Gora. “Dat is een eerste zaak. En ik denk dat de ploeg die haar receptie en opslag het beste onder controle weet te houden, een grote kans op winst zal maken. Beide teams liggen erg dicht bij elkaar. Het zal dus van details afhangen. Natuurlijk zal de vorm van de dag ook meespelen. Er zal veel volk zijn en dat zal ook weer een beetje anders zijn. Maar goed, we moeten daarmee om kunnen gaan.”

Gezonde spanning

“Of ik de spanning voel in de groep? Natuurlijk leeft dit in de groep. Er is spanning, maar gezonde spanning. Dat hoort ook. Momenteel lijdt het niveau er niet onder. Je merkt ook wel op training dat dit voor een beetje extra drive zorgt. Iedereen wil graag tonen dat ze er klaar voor zijn.”

“Ook bij de coach heerst er een gezonde dosis stress”, verklapt Gora. “Ik probeer samen met Jurgen Holtof en onze kine Jens Christiaens de meisjes in de meest gunstige omstandigheden aan de start van de wedstrijd te brengen. Donderdagavond hebben we de scouting overlopen en daarna nog een goede gefocuste training gehad. We moeten klaar zijn en ik kijk wel uit naar de confrontatie.”

Quote Of er revanchege­voe­lens zijn? Neen. Wij moeten dit weekend gewoon tonen dat ons niveau gestegen is Haasrode Leuven-trainer Pascal Gora

Haasrode Leuven verloor nog maar twee van zijn 16 competitiewedstrijden. Tijdens de recentste speeldag ging het met 3-2 de boot in tegen Noorderkempen en in de heenronde verloor het met 3-2 in Kalmthout. “Of er revanchegevoelens zijn? Neen. Zij hebben een zeer goede match gespeeld. Wij moeten dit weekend gewoon tonen dat ons niveau gestegen is. Wat bij hen ook zo zal zijn natuurlijk, maar wij gaan proberen ons niveau te halen en dan zien we waar we uitkomen”, besluit Gora.

