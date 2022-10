Pascal Gora en Haasrode Leuven klaar voor seizoensopener tegen kampioen VDK Gent: “Niets moet, alles mag”

“Ik kijk er heel hard naar uit”, zegt trainer Pascal Gora. “We hebben een lange en pittige voorbereiding achter de rug en iedereen kijkt uit naar de start. De voorbereiding was lang, maar zeker niet te lang. We wisten dat dit nodig was en de speelsters ook, maar nu mag het beginnen.” (lacht)

“Hoe wij ervoor staan? Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen is fit en heeft zin. Ik heb een goed gevoel na de voorbereiding, maar we beseffen ook dat het zwaar zal worden. De kansen die we krijgen, zullen we moeten grijpen. Als we dat doen, dan zullen we zeker mooie dingen kunnen laten zien.”

“Het niveau van de andere ploegen is moeilijk in te schatten zonder wedstrijden met inzet gezien te hebben. Dat kunnen we pas beoordelen na een aantal speeldagen.”

Samenhang

“We moeten ook eerlijk zijn: onze doelstelling is het behoud verzekeren. Alles wat meer is, is top. We zullen het moeten hebben van onze inzet en samenhang als ploeg. De sfeer is top. We hebben een goede voorbereiding gehad en hebben ook een super teambuilding gehad. Het is een groep die zeer goed aan elkaar hangt op en naast het veld. Dit moeten we nu ook tonen in de wedstrijden.”

“Of er veel veranderd is aan de kern? Neen, Mira Juwet is gestopt en heeft onze staf vervoegd. Lola Lo Guasto zocht andere oorden op, dichter bij huis. Janne Devos (Gent) en Clara Wellens (Antwerpen) versterkten de kern. Ik denk dat we versterkt zijn, maar het niveau is dan ook hoger.”

Goed gevoel

“Voor mij is het belangrijk om met een goed gevoel uit deze eerste wedstrijd te komen. Een goed gevoel is niet noodzakelijk winnen, maar wel alles eraan gedaan hebben om het maximale eruit te halen. Als we dat doen en dat lukt, dan ben ik tevreden.”

“Als je start tegen de kampioen van vorig jaar is alles wat je meeneemt een overwinning. We beseffen dat dit heel zwaar is, maar in ons geval moet niets en mag alles. Dat kan soms ook bevrijdend werken. Ik wil vooral iedere week stappen zetten en vooruitgang zien. Dan volgen de resultaten wel”, besluit Gora.

Lees ook: meer volleybal