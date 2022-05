Pascal Debels (CEO Lindemans Aalst) kijkt terug én vooruit: “Ik had er meer van verwacht”

Aan het einde van het seizoen blikken we terug én kijken we vooruit met CEO Pascal Debels.

“We hebben onze doelen voor het afgelopen seizoen deels gehaald, maar ik had er meer van verwacht”, luidt de analyse van Debels. “Ik heb niet het gevoel dat we er het maximum uitgehaald hebben. Het is straf dat we in de bekerfinale stonden. We schakelden immers Maaseik uit. Een finaleplaats in de beker staat niet slecht op het palmares, maar - met alle respect voor Gent – we hebben de kans op een prijs laten schieten. Na negen zeges op rij, waarvan tweemaal tegen Maaseik en Roeselare, verwachtte ik meer. Plotseling begon de machine – zo rond de bekerfinale – te sputteren en het is niet meer goed gekomen. We hebben ons dan nog voorbij Haasrode Leuven tot in de play-offs gesleurd, maar daarin konden we in zes wedstrijden maar één set winnen. Dat is uiteraard te weinig. Er was te weinig geloof. Wat er precies misgelopen is? Als we dat wisten, hadden we er iets aan kunnen doen. Ik had de indruk dat we op sommige momenten niet als een team op het terrein stonden. We waren niet altijd bereid om voor elkaar door het vuur te gaan.”