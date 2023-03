Pascal De Maesschalck over pechjaar van SK Wachtebeke: “Seizoen om snel te vergeten”

Voor SK Wachtebeke zal seizoen 2022-2023 geen plaatsje krijgen in de geschiedenisboeken. Het begon met veel ambities, die nooit de kans kregen om te worden ingelost. “We wilden aanleunen tegen de top vijf”, begint coach Pascal De Maesschalck zijn verhaal. “We wisten dat er heel wat sterkhouders waren vertrokken, al hadden we die degelijk kunnen vervangen. Die ambities leken realistisch, maar dit seizoen zat alles tegen wat kon tegenzitten.”

“Het begon eigenlijk al in de voorbereiding. Enrico Asman, een negentienjarige verdediger die vorig seizoen nog de absolute revelatie was, had een ongeluk waarbij hij drie ribben kneusde en er twee brak. Hij was net terug en liep dan een spierscheur van zeven centimeter op. Ook onze nieuwkomers bleven niet gespaard. Axel Quivreux brak zijn enkel en ook Stef Vereecke moesten we elf weken missen.”

“Lowiechie Dhaese liep een hersenvliesontsteking op en begint pas volgende week weer te trainen. Toen we begin februari bijna compleet stonden was er een chaotische wedstrijd tegen Evergem 2020. Bij een 0-1-voorsprong werd onze 0-2 voor een of andere onbekende reden afgekeurd. In de slotfase verloren we nog met 3-1 en werd Arno Van Ootegem uitgesloten. Na een duw aan de scheids is hij voor een jaar geschorst.”

Hard aangekomen

Vorig weekend leed Wachtebeke een zware nederlaag tegen Muide, in een op papier evenwichtige wedstrijd tussen de nummers zes en acht. Het zette meteen een streep onder de laatste sportieve ambities van de coach. “Door de kalender hoopten we stiekem om mee te doen voor de derde periode, in de veronderstelling dat een paar ploegen het zouden laten afweten omdat ze al zeker zijn van hun titel of eindronde.”

“Dat mogen we nu dus ook al vergeten door het verlies tegen Muide. We waren nochtans goed begonnen, maar we troffen twee keer de lat en één keer de binnenkant van de paal. Na een halfuur maakten we achteraan een foutje en werd het 0-1. Een paar minuten later stond het al 0-2 en uiteindelijk verloren we met 0-5. Dat is erg hard aangekomen.”

“Dit is een jaar om heel snel te vergeten. Volgend seizoen kunnen we opnieuw competitief proberen meedoen voor de top vijf. We willen deze competitie wel nog eervol afmaken. Van de laatste zeven matchen willen er vijf proberen winnen en tegelijk kansen geven aan jonge spelers, te beginnen tegen Heusden. In de heenronde speelden die nog erg defensief en deden ze ons pijn op de counter. Daar gaan we ons nu tegen wapenen.”

Transfers

Aan het einde van dit seizoen neemt Wachtebeke afscheid van Bram Van De Rostyne (stopt) en Stef Vereecke (Evergem 2020). De voorlopige nieuwkomers zijn Senne Van Acker (Zelzate) en Robin Khalfa (VC Zwijnaarde).