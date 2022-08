Parkcross weer op eigen benen: “Opportuniteit om er een echte Maldegemse wielerweek van te maken”

Wielrennen Elite2 Zegekoning Rutger Wouters is logischer­wij­ze favoriet voor het BK: “Moeilijk­ste koers van het jaar”

Rutger Wouters (Team Thielemans - De Hauwere) mocht dit seizoen al 25 keer de handen in de lucht steken. Niks ongewoons want de renner uit Koersel pakte vorig seizoen 19 overwinningen en in het coronajaar 2020 was hij goed voor 30 zeges. De kampioen van 2018 staat dan ook bovenaan het lijstje van de kanshebbers op de driekleur in Sint Lievens Houtem. “Het is een lijst met heel wat namen. De concurrentie is groot, de kans op de titel eerder klein”, benadrukt Wouters.

25 augustus