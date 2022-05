Park Houthalen wint thriller tegen Lindelhoeven en promoveert naar eerste provinciale: “Nipte, maar verdiende zege en promotie”

Grossi bezorgt Park mooi afscheidscadeau

Ook voor Koen Van Helden bleef het bibberen tot de het laatste fluitsignaal. “Wat een onwaarschijnlijke thriller”, zuchtte Van Helden. “We hadden nog een lastige klant aan Lindelhoeven. Dat neemt niet weg dat we verdiend aan het langste eind trekken. Bij ons speelde de stress mee. Onze tegenstander speelde afwachtend en loerde op de counter. Inzake doelkansen waren we duidelijk in de meerderheid. De vertrekkende Domenico Grossi heeft woord gehouden en bezorgde Park met twee doelpunten nog een mooi afscheidsgeschenk. Ook volgend seizoen mikken we in eerste provinciale op een plaats in de middenmoot. Enkel Grossi vertrekt. Enrico Pellegriti (Wezel), Huseyin Bilican (Anadol), Youssef Bouazil (E.Maasmechelen) en Giel Vandebeeck (Landen) komen het team versterken.”

Ervaring in alle linies

Joeri Op de Locht heeft zich de overstap van Torpedo Hasselt naar Park Houthalen niet beklaagd. De Maasmechelelaar lukte een prima seizoen en speelt volgend seizoen opnieuw in eerste provinciale. “De promotie is meer dan verdiend. We sloten de competitie af met 66 punten en dat met een onwaarschijnlijke reeks van 21 wedstrijden zonder nederlaag. Dat zegt voldoende. Chapeau voor kampioen Hechtel dat nog negen punten meer behaalde. De sterkte van ons team? Onze ploeg telde heel wat ervaring en dat in alle linies. We scoorden vlot en sloten de competitie af met een doelpuntensaldo van +44. Nu is het tijd om even de riem af te leggen. Het was een lang en slopend seizoen, maar het heeft geloond”, besluit Op de Locht.