Pape Gueye (KV Kortrijk) is de matchwinnaar tegen KV Oostende, maar wrong ook heel wat kansen de nek om: “Ik spaar mijn doelpunten voor de match tegen Standard”

Een wedstrijd tussen KV Kortrijk en KV Oostende stelt zelden teleur, maar zaterdagavond kregen we weinig spektakel te zien. De Kerels wonnen van de Kustboys na een treffer van Pape Gueye. De Kortrijkzanen waren met voorsprong de betere ploeg tegen een zwak Oostende, maar Gueye vergat de boeken toe te doen. “Ik ben blij dat ik gescoord heb, maar ik kon een hattrick gemaakt hebben”, aldus de spits van KVK. “Ik heb veel gewerkt voor de ploeg en daarom had ik geen kracht meer om af te werken. Ik was te moe om nog te besluiten. Gelukkig houden we de drie punten thuis.”

Duel tussen Pape Gueye en Makhtar Gueye

Ook aan de overkant stond een Gueye in de spits. Makhtar Gueye scoorde al acht keer dit seizoen, maar zaterdagavond zweeg zijn kanon. “Ik ken Makhtar erg goed. Hij is een uitstekende spits. Donderdag was hij nog in mijn huis. Ik ken hem nog van in Senegal en toen hij naar België kwam, hebben we met elkaar gesproken. Nu spreken we regelmatig af. Ik wens hem nog alle geluk toe dit seizoen.”

Na een twee op negen doet deze overwinning deugd bij de spelers van KV Kortrijk. “We gaven twee keer een overwinning weg in de slotfase en dat speelde toch een beetje in onze hoofden. Dankzij deze overwinning schuiven we op in het klassement. Als iemand de bal verliest dan probeert een andere speler dat op te lossen. We hangen echt goed aan elkaar en gaan voor elkaar door het vuur.”

Standard

Volgende week bekampen Pape Gueye en zijn ploeggenoten het Standard van ex-coach Luka Elsner. “Iedereen kijkt er naar uit. Het wordt een lastige wedstrijd. De kansen die ik vandaag heb gemist, zal ik volgende week afwerken”, lacht Gueye. “We zijn er alleszins klaar voor. We gaan opnieuw vol voor de drie punten.”

