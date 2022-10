Pape Gueye (KV Kortrijk) hoopt tegen Westerlo opnieuw aan de aftrap te verschijnen: “Avenatti en mezelf zijn perfect compatibel”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk haalde dinsdagavond in het Stade du Pays de Charleroi een dubbele achterstand op. De Kerels stonden aan de rust 2-0 in het krijt, maar namen uiteindelijk een puntje mee naar Zuid-West-Vlaanderen. Pape Gueye schoot - op aangeven van Didier Lamkel Zé - de aansluitingstreffer tegen de touwen. De Senegalees hoopt tegen Westerlo opnieuw het vertrouwen te krijgen van coach Adnan Custovic.

Pape Gueye kreeg tegen Charleroi de voorkeur op Felipe Avenatti en bedankte zijn trainer met een doelpunt. “Die goal was goed voor mijn vertrouwen”, vertelt Gueye. “Mentaal waren de afgelopen weken niet gemakkelijk. Zowel tegen Anderlecht als tegen Antwerp zat ik niet in de selectie. Ik ben het niet gewoon om niet aan de bak te komen. De voorbije jaren stond ik zo goed als altijd in de basis. Ik geef evenwel nooit op en bleef hard werken. De coach vond dat ik mijn best niet deed op training, maar daar was ik niet mee akkoord.”

Naast Gueye trof ook zijn grote ‘concurrent’, Felipe Avenatti, raak tegen de Zebra’s. “Ik zie Felipe niet als een concurrent. We zijn perfect compatibel. Ik zoek graag de vrije ruimtes op, terwijl hij meer een targetman is.”

KV Kortrijk staat voorlopig op een troosteloze zeventiende plaats, maar volgens Gueye zullen de Kerels weldra een sprong maken in het klassement. “Ik verdedig al drie jaar de kleuren van KV Kortrijk en nog nooit hadden we zo’n kwalitatieve selectie. Maar we maken te veel individuele fouten. Tegen Westerlo moeten we de drie punten thuishouden.”

Watford

Vorig seizoen was Pape Gueye in topvorm, maar plots sloeg het noodlot toe. Op 4 december 2021 - een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge - liep hij een meniscusletsel op. De Senegalees was maandenlang buiten strijd. Een serieuze domper voor Gueye, want Watford - toen nog actief in de Premier League - wou hem inlijven. “Watford toonde inderdaad verregaande interesse en ook heel wat andere ploegen waren geïnteresseerd. Ik hoop die vorm van toen snel terug te vinden.”

Getrouwd

Gueye woont al enkele jaren alleen in Kortrijk, maar daar komt binnenkort verandering in. “Ik ben nog niet zo lang geleden getrouwd. We leerden elkaar kennen in Senegal. Ze heeft ook Italiaanse roots en voorlopig verblijft ze daar, maar in januari komt ze in België wonen. In mijn vrije tijd speel ik graag ‘FIFA 23'. Ik vind mezelf de beste ‘FIFA’-speler ter wereld (lacht).”

