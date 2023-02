Pape Gueye (KV Kortrijk) hoopt op het kunstgrasveld van STVV opnieuw beslissend te zijn: “Ik vergelijk doelpunten maken met een ketchupfles”

Niet enkel op het veld, maar ook naast het veld loopt het de laatste tijd van een leien dakje voor Pape Gueye. In Venetië gaf hij het jawoord aan zijn geliefde. “Het was een fantastisch feest”, weet Gueye. “Samen met mijn familie heb ik er enorm van genoten. Ik trouwde in Italië, omdat mijn vrouw haar roots daar liggen. Het is jammer dat ik maar één dag kon blijven, want ik moest meteen terug op de club zijn. Gelukkig kon ik mijn vrouw nog eens extra in de bloemetjes zetten met mijn treffer tegen KV Oostende. Het was een soort huwelijkscadeau.” (lacht)

Een spits leeft van doelpunten en dat is ook bij Gueye het geval. “Het was een tijdje geleden dat ik nog eens kon scoren. Het deed echt enorm veel deugd om die bal tegen de netten te zien gaan. Er was wat geluk mee gemoeid, maar het was een belangrijke goal. Als we verloren, kwam Oostende terug tot op één punt. Ik vergelijk doelpunten maken met een ketchupfles. Soms scoor je veel en komt er dus veel ketchup uit de fles, maar af en toe heb je het moeilijk en krijg je bijna niets uit de fles.”

Blessure

Op 4 december 2021 - een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge - liep Gueye een meniscusletsel op. De Senegalees was maandenlang buiten strijd. Een serieuze domper voor de sterke spits, want Watford - toen nog actief in de Premier League - wou hem inlijven. “Het was zwaar om in de lappenmand te liggen, maar ik werkte hard om terug te komen. Ik voel dat ik stilaan opnieuw de oude ben. Het is jammer dat ik zo mijn transfer in rook zag opgaan, maar ik ben nog steeds jong. Er zullen nog wel kansen komen.”

STVV

Zaterdagavond trekt KV Kortrijk naar het verre Limburg om er STVV partij te geven. Vorig seizoen waren de Kerels met 0-2 een maatje te sterk voor de Kanaries. Gueye deed in de absolute slotfase de boeken helemaal toe. “Ik ben geen fan van kunstgras, maar ik ben het gewoon om daarop te spelen. In Noorwegen (Gueye kwam voor KVK uit voor Aalesunds FK, red.) heb je bijna alleen maar kunstgrasvelden. Ik hoop dat ik opnieuw kan scoren, want het is belangrijk dat we de drie punten meenemen naar Kortrijk.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League

Volledig scherm © Photo News