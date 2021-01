Pape Gueye (KV Kortrijk) blij met twee goals tegen Genk: “Nu ben ik de leider van de aanval”

VOETBAL 1APape Habib Gueye had nog maar twee keer gescoord voor KV Kortrijk. Zaterdag deed hij er tegen Racing Genk ineens twee bij. Toch bleef Gueye - na de wedstrijd zittend naast Teddy Chevalier - heel bescheiden: “Het belangrijkste is dat we wonnen,” aldus Gueye.

Je moet het je even voorstellen: een jongen van 19 jaar verhuist vanuit Senegal naar Alesund, helemaal in het hoge noorden van Noorwegen. Hij wordt er haast meteen een vaste waarde in de spits van de plaatselijke tweedeklasser en scoort twaalf goals in 28 wedstrijden. Het volgende seizoen maakt hij er dertien in 29 wedstrijden.

De Kortrijkse scoutingcel heeft Gueye op de radar, maar FK Aalesunds wil hem niet kwijt. KVK schakelt over op plan B en haalt Terem Moffi. Pas op de slotdag van de wintermercato, 31 januari 2020, kan Gueye toch worden losgeweekt.

Versnelling hoger schakelen

In Kortrijk moet Gueye een versnelling hoger schakelen. Hier komt hij terecht bij een eersteklasser in een fysiek sterkere competitie. Bovendien is Moffi bij Kortrijk al snel een held. Het vreet aan het vertrouwen van de jonge Afrikaan, die er nog altijd maar 21 is.

Daarom waren zijn antwoorden kort en bescheiden na de derde opeenvolgende thuiszege van zijn team. “I’m very happy” bleek de rode draad in al zijn zinnen. “Ik word elke wedstrijd beter”, zegt hij. “Ik leer het team en de ploegmaats kennen.”

En nu Mboyo weg is, is hij plots de drager van de aanvalslijn. “We hadden een goede verstandhouding, Pelé en ik”, zegt hij. “Maar nu krijg ik meer verantwoordelijkheid. Nu ben ik de leider van de aanval. Ik moet hard werken voor het team.”

Quote Gueye gaat er altijd voor. Hij is stoer, kopt goed, scoort ook, maar hij heeft nog altijd zijn hoogten en zijn laagten. Je moet hem constant bij de les houden KVK-trainer Yves Vanderhaeghe

Trainer Yves Vanderhaeghe kent inmiddels al geruime tijd zijn sterke en zwakke punten. “Pape is een kerel die er altijd voor gaat. Hij is stoer, kopt goed, scoort ook beheerst de openingsgoal, maar hij heeft nog altijd zijn hoogten en zijn laagten. Je moet hem constant bij de les houden.”

Chevalier

“Zoals we nu speelden, moest ik meer in de diepte. Met Faiz Selemani rond mij was het goed. Hij is een goede speler,” weet Gueye.

En wat vindt Gueye van Teddy Chevalier, die daar naast hem rustig op zijn moment zit te wachten? Teddy verving hem tien minuten voor tijd. “Ik heb hem al aan het werk gezien op training, ik zag al meteen zijn kwaliteiten,” prijst Gueye. “Teddy zal ons pushen.”

Natuurlijk wil hij nog vaker scoren, maar intussen staat het vast: “I’m very happy.”

Afspraak aan de zee

Nog eens scoren? Dat kan zaterdag al in Oostende, zoals hij het ook al deed in de heenmatch (3-1). Bij de tegenstander loopt er trouwens nog een Gueye, Makhtar Gueye, en... die scoorde al vijf keer. Het wordt geen eenvoudige opdracht voor KVK ook al moest KVO op dinsdag nog extra aan de slag tegen Eupen. “Het was een donkere november, maar een gouden december”, liet de Oostendse coach Blessin optekenen.

Vanderhaeghe weet hoe het loopt bij zijn ex-club. En hij kent de valstrikken nu zijn team na drie toppers achtereenvolgens moet gaan spelen tegen Oostende, STVV en Cercle. In theorie kan KVK hier voldoende punten sprokkelen om voluit mee te doen voor een plaats bij de top acht. In werkelijkheid blijkt het voor dit team vaak moeilijker om te winnen tegen bescheiden tegenstanders.

Afspraak aan de zee zaterdagmiddag, let wel: om 16.15 uur zowaar.

