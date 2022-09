Pamphiel Pareyn schrijft voor tweede jaar triatlondriedaagse in Nieuwpoort op zijn naam: “Blij met verlenging titel”

In het Long Course Weekend zagen we al na de eerste dag meteen een eenzame leider. Aan een ondergeregende vismijn kwam titelverdediger Pamphiel Pareyn als derde uit het water na 48’19”. De twee zwemmers voor hem zouden niet aan de triatlon deelnemen. Op dan al bijna negen minuten volgde de Nederlander Willem Jan Habing. EFC-ITC’er Matthias Simoen, Kim Colpaert en Brecht Gravensteyn vervolledigden de top vijf met een tijd net boven het uur.

Flandrienweer

Dag twee startte enigszins droog voor de 38 overgebleven Long Course-atleten. In de loop van de dag kwam de wind stevig opzetten en zorgden enkele buien voor echt Flandrienweer. Na de toertocht werd er gestreden voor het klassement. Zo werd op het einde van het parcours over een stukje van een dikke drie kilometer langs de IJzer de tijd opgenomen. Deze korte tijdrit zorgde voor een kleine verschuiving in de top vijf. Voor de Oudenaardse Ratjes sprong Kim Colpaert over Matthias Simoen. 3MD’er Pareyn verstevigde met de beste tijd van de dag zijn voorsprong nog wat meer.

Door de kleine verschillen die op zaterdag bij elkaar gefietst werden, zou de marathon op zondag bepalend worden. Net als vorig jaar was er één man alleen die de rest in de vernieling liep. Met een tijd van 2u41’06” kwam Pamphiel Pareyn als eerste over de finish. Hij pakte voor het tweede jaar op rij de zege op zowel de Marathon van Nieuwpoort als op het Long Course Weekend. Een sterk lopende Steven Van Den Bogaert volgde op vier minuten van de leider en mocht mee het podium op. Door zijn sterkte marathon maakte hij ook een gigantische sprong in het klassement van de negende naar de derde plaats. Kim Colpaert finishte vijfde in de marathon en steeg zo ook nog een plaatsje in het klassement. De Asperse triatleet werd zo knap tweede over het hele weekend achter Pareyn.