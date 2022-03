Pakt KVC Westerlo zaterdagavond de titel op het veld van Lommel SK? Rubin Seigers: “We gaan het zeker niet cadeau krijgen”

Voetbal 1BMet nog drie speeldagen te gaan, nadert de competitie in 1B langzaam maar zeker haar ontknoping. Mag leider KVC Westerlo met achterban zich zaterdagavond in het verre Limburg al opmaken voor een stevig kampioenenfeestje, of komt tegenstander Lommel SK voorlopig nog even roet in het eten gooien?

Slechts één overwinning nog en de buit is binnen voor KVC Westerlo, waar men er -naar goede gewoonte- nog steeds opvallend nuchter bij blijft. “Er is geen sprake van titelkoorts”, stelt Rubin Seigers (24) vast. “Dat gevoel heb ik toch alleszins niet gemerkt op training. Het leeft natuurlijk wel bij de supporters, die ongetwijfeld weer massaal aanwezig zullen zijn. Eens we zaterdagavond op het veld staan, gaan we zeker merken wat er op het spel staat. We kunnen na vijf jaar inderdaad weer een stukje geschiedenis schrijven, maar dat zal binnen de groep nu niet plots voor extra nervositeit zorgen. Er zijn nog drie matchen te spelen, dus we hebben alles zelf in handen. We gaan deze wedstrijd gewoon op dezelfde manier voorbereiden zoals we dit seizoen altijd al gedaan hebben.”

“Iedereen gaat er vanuit dat we de klus wel snel zullen klaren, maar zo simpel is het niet”, waarschuwt Seigers. “Na die 3-0-nederlaag bij ons begin februari heeft Lommel niet meer verloren én geen enkele club ziet de tegenstander graag kampioen spelen in zijn eigen stadion. In voetbal is alles mogelijk. Kijk maar naar onze twee verliesmatchen onlangs tegen Virton en Lierse Kempenzonen. We gaan het zaterdag dus zeker weer niet cadeau krijgen.”

Met vertrouwen

Aan vertrouwen is er alvast geen gebrek bij de Kemphanen. “We hebben er een geslaagde oefenpot tegen STVV opzitten”, aldus Seigers. “En er waren een vijftal internationals opgeroepen voor een interland, dus zij hebben nog wat extra ervaring opgedaan. Het geeft aan dat we ons toch wel in de kijker gespeeld hebben dit seizoen. Onze prestaties zijn de buitenwereld duidelijk niet ontgaan. Dat is mooi.”

Moest het lukken, gaat er toch zeker wel een stevig feestje losbarsten? “Zeker weten”, lacht de centrale verdediger, die met KRC Genk in 2019 ook al eens de titel mocht vieren. “KVC Westerlo hoort nu eenmaal thuis op het hoogste niveau. De club is al jarenlang ambitieus en ze zijn er al een paar keer heel dichtbij geweest. Voor dit seizoen werden de plannen niet onder stoelen of banken gestoken en nu is het bijna zover. Het zou voor iedereen een héél mooie beloning zijn, moesten we het nu ook daadwerkelijk kunnen waarmaken.” Aftrap om 20.45 uur.