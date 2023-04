“Pakt je zak”: te midden van spelersprotest spreekt supportersfederatie zich uit tegen huidige investeerders

Voetbal Jupiler Pro League Aangesla­gen Miron Muslic (Cercle Brugge) na penaltydra­ma op Bosuil: “Deze strijd kunnen we niet winnen”

Geen sprong naar de achtste plaats voor Cercle Brugge op de dag van de 124ste verjaardag van de Vereniging. Daar stak Antwerp een stokje voor, al was de frustratie en woede bij groen-zwart vooral gericht op de spelleiding. Een strafschop vijf minuten voor affluiten besliste over winst of verlies op de Bosuil. De veertiende al die Cercle Brugge dit seizoen tegen zich gefloten kreeg. “Het is geen eerlijke strijd”, zuchtte Miron Muslic.