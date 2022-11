Pakt Beerschot straks 12 op 12 op het veld van Anderlecht B? “Deze keer geen individuele fouten maken”

“Argentinië was mijn topfavoriet voor de wereldtitel, al moet ik die mening na de Argentijnse nederlaag tegen Saoedi-Arabië misschien herzien”, knipoogt Andreas Wieland. “Vanzelfsprekend volg ik het WK zo goed mogelijk. Ik zag al enkele interessante wedstrijden. Maar tegelijk ligt mijn focus wel op Beerschot. We zijn het natuurlijk niet gewend om zelf competitiematchen te spelen op een moment dat er een wereldkampioenschap bezig is. Anderzijds, voor de ploegen uit de hoogste klasse is deze situatie nog een stuk vreemder. Zij liggen midden in het seizoen plots een paar weken stil. Wij kunnen tenminste nog ons gewone schema aanhouden.”

Nzita en Frans out

“El Hadj scoorde toen tegen ons en een dag later scoorde hij ook voor Anderlechts A-ploeg”, herinnert Andreas Wieland zich. “Het verbaasde me een beetje dat een speler twee keer in één weekend in actie kon komen. In Oostenrijks spelen er ook beloftenteams op het tweede niveau, maar daar zijn de regels anders. Dit weekend wordt het weer moeilijk te voorspellen wie Anderlecht allemaal zal opstellen. Gaan er jongens uit hun A-kern meedoen of hebben die nu even vakantie? Het is afwachten. Hoe dan ook kennen we hun algemene speelstijl. Wat wij anders moeten doen dan een maand geleden? Belangrijk wordt om deze keer geen individuele fouten te maken.”