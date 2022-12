Packo Zedelgem steekt scalp viceleider op zak: “Sterk begin, tweede set op een diefje en Vamos verloor de moed”

“Vorig seizoen eindigden we zevende”, aldus Hardy. “Omdat we met Michiel Vandenberghe, Pieter-Jan Creus en Emmerson Debusscher versterkt zijn dacht ik voor de start van de competitie dat de vijfde plaats de ambitie mocht zijn. We hebben al wat blessureleed moeten verwerken. Bovendien heb ik de indruk dat in onze reeks alle ploegen sterker werden. Nu we in Stekene drie punten pakten kan mijn persoonlijke ambitie nog altijd worden gerealiseerd.”

Packo won zaterdagavond de eerste set met 26-28. “We gingen heel goed van start”, blikt coach Hardy terug. “In die openingsset stonden we steeds vijf tot zes punten voor. De thuisploeg vond geen antwoord op onze servicedruk en ons blok. Na tien punten vroeg de coach van Vamos al een time-out aan en begon hij ook al te wisselen. Pas tegen het einde van de set kwamen ze wat dichter, maar we trokken aan het langste einde.”

Slimme Vandenberghe

Set twee verliep spannender. “Die wonnen we op een diefje”, geeft Hardy toe. “Vamos had altijd een voorsprong van twee tot drie punten. Toen moneytime aanbrak begon de thuisploeg foutjes te maken. Michiel Vandenberghe toonde zich een hele slimme opposite en scoorde veel punten. Zodat we die tweede set met 24-26 wonnen. Set drie ging aanvankelijk gelijkop. Na 10-10 maakte de thuisploeg wat foutjes. Daar konden wij van profiteren. Met ons blok maakten wij veel punten. En bij Vamos verloren ze de moed want het draaide vierkant.”

De derde set eindigde op 19-25. Dankzij deze 0-3-overwinning telt Packo veertien punten uit tien wedstrijden. Zaterdagavond wordt het jaar en de heenronde afgesloten met een derby tegen Olva Brugge. “Inderdaad, na de winst bij Vamos maakten we de bedenking dat we in eigen zaal nog niet veel punten pakten”, aldus Hardy. “Denk dat dit puur toeval is. Hopelijk kunnen we die mindere thuiscijfers tegen Olva opkrikken. Zedelgem en Brugge: vlakbij elkaar, iedereen kent iedereen, enkele jongens speelden ooit samen, ik heb er ook een paar getraind. Als wij drie punten pakken springen we in de stand over Olva en komt plaats vijf in zicht.”

