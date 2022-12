Pablo Koukartsev (Roeselare): “Met deze mentaliteit moeten we zaterdag ook tegen Maaseik spelen”

Volleybal Champions LeagueKnack Roeselare heeft tijdens de Europese wedstrijd tegen Cucine Lube Civitanova op een wilskrachtige manier hun beste niveau laten zien in de flink gevulde Tomabelhal. De eerste CL-match tegen het Franse Tours zat nog in het geheugen. “Een verlieswedstrijd maakt een sporter soms beter”, grijnst coach Vanmedagael na de confrontatie tegen de buitenlandse sterspelers van Civitanova. “De vechtlust was sterk aanwezig. Het publiek stond enthousiast achter ons. Dit zijn hoogtepunten - referentiemomenten - waaraan we ons kunnen optrekken.”

En de hoogtepunten komen er snel aan. De decembermaand is ieder jaar doorslaggevend voor het vervolg van de competitie in het volleybal. Op het einde van deze maand weten de trainers en de spelers van Roeselare waar ze staan. Blijven de drievoudige doelstellingen van het Knackteam overeind of moet er bijgestuurd worden. Het eerste mikpunt is de finale van de Belgische beker. Dan moet er de volgende weken twee keer van Maaseik gewonnen worden in de halve finales van de ‘Belgian Cup’. Hoe ziet het vervolg van de Champions League eruit. Daarvoor is het duel tegen Benfica bijzonder richtinggevend. Kan men als koploper naar de play-offs gaan in de Lotto Volley League. Volgende woensdag kan voor dit doelwit ook een grote stap gezet worden na de nieuwe confrontatie tegen de nummer twee. Tegen Caruur Gent, dat maar blijft verbazen.

Veelbelovend

De duel in de Champions League van woensdagavond was alvast veelbelovend. Zoals Steven Vanmedegael terecht opmerkte: het spelniveau van zijn team tegen de toppers van Italië lag bijzonder hoog. Blengini, de coach van Civitanova, moest zijn grote kanonnen - de Italiaanse Rus Ivan Zaytsev en de Cubaan Yant Herrera Marlon - opnieuw op het veld zetten, nadat Knack Roeselare erg knap de tweede set gewonnen had.

De thuisploeg schroefde de opslagsnelheden op. Met risico, alles of niets. De scheidsrechter zorgde voor wat vraagtekens toen hij de bezoekers hielp met een persoonlijke aanvraag voor een challenge op het einde van de derde set. “Op 1-2 kon de wedstrijd alle kanten uit”, verklaarde de coach van Roeselare. “Ik heb veel waardering voor de vechtlust van de spelers. Los van de uitslag en het 1-3-verlies kan mijn team tevreden terugkijken op deze prachtprestatie. Want Civitanova blijft een topploeg.”

Dat durf een broodnodig ingrediënt is in het hedendaags topvolleybal bewees de zeer ervaren Ivan Zaytsev - soms de knop van energiebesparing diep ingeduwd. Maar de laatste punten maakt de hoofdaanvaller van Lube feilloos af. Dan speelt het aanvalspercentage eventjes niet mee. Dan gaat het om de momenten waarop je scoort.

Pablo Koukartsev stond tegenover zijn ploegmaat van de nationale ploeg van Argentinië, spelverdeler De Cecco. “We hebben met veel inzet gespeeld”, maakt de hoofdaanvaller van Roeselare duidelijk. “Misschien hadden we verstandiger moeten spelen op de juiste momenten. Maar dit was een ‘high level game’. Met deze mentaliteit moeten we zaterdag ook tegen Maaseik spelen. Ik speelde reeds de ‘Copa Del Rey’ in Spanje. Ik wil heel graag ook in België de bekerfinale spelen.”

Lees ook: meer Lotto Volley League