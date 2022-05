Owusu na lange tijd nog eens in de basis bij AA Gent: “Getoond dat ik het nog altijd kan”

“Het was heel lang geleden dat ik nog eens mocht starten”, aldus Owusu. “Ik heb deze match aangegrepen om te bewijzen dat ik nog steeds iets kan en dat ik nog steeds voetballer ben. Dat is goed verlopen. Ik wist dat ik het nog kon, maar in het voetbal kan het snel gaan. De mensen denken snel: ‘ach, Elisha speelt niet, hij zal niet meer kunnen brengen wat hij in zijn eerste seizoen bracht’, maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld. Ik heb er ook wel begrip voor, de ploeg draaide goed en dan moet je soms langer op die kans wachten.” Hij kon de wedstrijd ook zonder problemen of krampen volmaken. Dat zie je zelden bij spelers die het nodige matchritme missen. “Ik was erop voorbereid. Omdat ik minder matchen speelde, heb ik naast de normale trainingen nog wat bijgewerkt met de physical coach.

Dubieuze penaltyfase

“Het was echt een gevecht, la bagarre, KV Mechelen is een team dat echt goed voetbal speelt en we kregen het erg lastig. Toch hebben we het hoofd boven water kunnen houden en zijn we naar huis kunnen gaan met de drie punten.” De scheidsrechter liet ook veel toe. “Ik hou er wel van, zo blijft de match goed op en neer gaan en zijn er mindere dode momenten. Dat zorgde voor heel wat spektakel voor de toeschouwers in Mechelen.”

Al had ref Boterberg wel een strafschop kunnen fluiten toen Owusu onbesuisd Hugo Cuypers onderuit haalde in de eigen zestien. “Ik ga er niet om liegen, na die tackle voelde ik het wat warmpjes worden. Ik had wel wat stress dat hij een strafschop zou fluiten. Ik ging wel voor de bal, maar ik denk dat ik zijn voet net raak vooraleer ik de bal raak. Uiteindelijk ben ik opgelucht dat de bal toen niet op de stip ging." Al had AA Gent ook dan nog een kans om een doelpunt te vermijden. Davy Roef pakte even later immers uit met een redding op de inzet van Mrabti toen Boterberg na de rust wél naar de stip wees.