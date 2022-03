Owngoal helpt Koen Van Den Broek en Rupel Boom aan broodnodige zege tegen tien bezoekers van Thes Sport (1-0): “Manier waarop is onbelangrijk”

“De opluchting en de vreugde zijn enorm”, zegt de 18-jarige Koen Van Den Broek die zijn eerste overwinning als titularis boekte. “Als we de voorbije wedstrijden werden met het nodige ongeluk werden geconfronteerd, draaide alles nu in ons voordeel uit. En ik denk dat we het zelf voor een groot stuk afdwongen, want de grinta die ik nu ondervond tijdens de opwarming had ik de voorbije weken nog niet ervaren.”

“We begonnen goed en de vroege rode kaart was meteen een kantelpunt. Ze was terecht overigens, want Nzinga stond op het punt om te scoren toen hij onderuit werd gehaald. Maar het maakte onze opgave niet makkelijker. Thes kwam er zelf niet uit voor de rust terwijl wij wel enkele goede kansen kregen. Zo was er een poging van Emil Abaz die alles quasi perfect deed, maar de doelman pareerde het schot nog. Op dat moment vreesde ik voor een zoveelste pechdag.”

“Na de pauze kwamen de bezoekers immers ook een paar keer opzetten, maar we slaagden er in om onze netten schoon te houden. Uiteindelijk was het een voorzet van Keyremeh die na een miscommunicatie met zijn doelman, door de verdediger zelf in doel werd getrapt. Of we die goal vierden? (lacht) Absoluut! En de zege na afloop ook, zoals het hoort.”

“Het was niet de mooiste overwinning, maar dat maakt allemaal niet uit. In deze fase tellen alleen de punten. Met deze vier op zes doen we weer helemaal mee en hopelijk kunnen we ook volgende week bevestigen op het veld van concurrent Tienen. Dat telt een punt meer dan wij dus we weten wat ons te doen staat.”

