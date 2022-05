Overzicht eindrondes voetbal: SV Rumbeke naar derde ronde

Nationaal en provinciaal voetbalZowel op nationaal als op provinciaal vlak werd het een druk voetbalweekend. Vooral voor de provinciale ploegen was het uitkijken naar de prestaties van eersteprovincialers SV Rumbeke en SC Blankenkerge, want zij kunnen voor extra stijgers in de provinciale reeksen zorgen. SV Rumbeke wist alvast de derde ronde te bereiken terwijl het voor de kustboys van Blankenberge game over was.

In eerste nationale was er nog een vrij onbelangrijke match voor FC Knokke vermits zij toch geen licentie voor 1B hadden aangevraagd. De Knokkenaars speelden op speeldag één 3-3 gelijk tegen Dessel, maar visten nu met 4-1-cijfers achter het net op het veld van Dender. In de intergewestelijke eindronde van eerste provinciale mocht SV Rumbeke voor de tweede keer op rij voor eigen publiek aantreden. Met succes overigens, want de manschappen van coach Geert Broeckaert wonnen nu met 3-1 van Bierbeek en staan nu op negentig minuten van promotie naar derde nationale. Voor SC Blankenberge is het lied uitgezongen. De kustjongens verloren in Geel met 3-0-cijfers.

In tweede provinciale kreeg FC Varsenare een vrijgeleide naar de finale, want tegenstander Club Roeselare gaf na de 4-5-thuisnederlaag forfait voor de terugmatch. SV Jabbeke won na de heenmatch tegen FC Heist nu ook de return aan de kust met veelbetekende 0-4-cijfers. In de B-reeks versloeg Deerlijk Sport buur Zwevegem met 4-0 en haalde FC Moen het met 3-0 van SV Moorsele.

Derde provinciale

SK Staden speelt volgend seizoen weer in derde provinciale, want de Stadenaars van coach Nick Degroote verloren met 3-0 de return van de barrages op SV Loppem. In derde provinciale A plaatste BS Geluveld zich na een 5-2-zege tegen Proven voor de finale en daarin zal het EVC Beselare bekampen, dat met 1-2 op SV Moorslede ging winnen. In de B-reeks spelen FC Lisssewege en Jong Male de finale, terwijl in de C-reeks Winkel Sport B zich voor de finale plaatste na een 3-3-gelijkspel op Aalbeke.

Vierde provinciale

In de A-reeks plaatste VP Gits zich na een 2-1-zege en een strafschoppenreeks voor de finale. Doordat de Patronaatsjongens de beste tweede zijn van de reeksen zijn zij al zeker van de promotie. De tegenstander in de finale wordt VKV Vleteren, dat het haalde met 2-3 in Middelkerke. Zerkegem - Eendracht Brugge, Jong Helkijn - SV Pittem en SK Zillebeke - SV Moorsele B zijn de finales in de andere reeksen.