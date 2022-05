Overzicht eindrondes nationaal en provinciaal voetbal: Mandel United wint nipt van Eendracht Aalst, SV Rumbeke uitgeschakeld

We beginnen de round-up in eerste nationale. Dessel Sport en FC Knokke zorgden voor een doelpuntenrijke wedstrijd want beide teams vonden elk drie keer de weg naar de netten. In de barragematchen voor het behoud in eerste nationale kreeg FC Mandel United dan toch nog een laatste overlevingskans. Moeskroen kreeg immers geen licentie zodat de Izegemnaars nu een dubbel barrageduel tegen Eendracht Aalst aangeboden kregen. Kumbi scoorde in de Skyline Arena rond het halfuur de 1-0 maar snel na die openingstreffer viel de gelijkmaker. Pas in de slotminuut bezorgde Jalloh Mandel United de zege zodat de rood-zwarten donderdagavond met een 2-1-bonus richting de karnavalstad trekken. In derde nationale boekte Torhout KM thuis tegen Tempo Overijse een Arsenalzege want een kwartier voor tijd scoorde Timmerman de enige treffer van dit duel.