Overvolle ziekenboeg bij Kangoeroes Mechelen. Coach Michiels: “De competitiebreak komt net op tijd”

“Na de nederlaag tegen Brussel hebben we aanvallend veel bijgestuurd”, zegt coach Kristof Michiels. “Na het verlies tegen Oostende hebben we verdedigende afspraken aangepast. Toen vertrokken we voor onze eerste Europese wedstrijd naar Bulgarije. Voor vier dagen. We vertrokken op maandag en keerden donderdag laat terug. We hebben daar hard getraind en veel teambuilding gedaan. Een soort mini-camp. Daar heeft de ploeg de klik gemaakt. Het Mechelen van nu is niet meer hetzelfde als het Mechelen van dertig dagen geleden.”

“Het doel is om zo lang mogelijk op drie fronten mee te doen. We zitten in de kwartfinale van de beker. In de Fiba Europe Cup hebben we alles in eigen handen en kunnen we ons nog kwalificeren voor de tweede ronde. En in de BNXT-League staan we na de zege tegen Limburg United waar we horen te staan.”