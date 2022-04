Overname bijna rond: groep Sint-Niklase ondernemers rond oud-voetballer Gilles Berckmoes neemt SK Sint-Niklaas over

Voetbal derde nationale AEen overname is “historisch dichtbij”. Naar alle waarschijnlijkheid neemt een groep rond oud-voetballer Gilles Berckmoes, met zo'n tien Sint-Niklase ondernemers, SK Sint-Niklaas over. Een definitief akkoord is er nog niet, al verlopen de gesprekken “uiterst constructief”. “De toekomst van de club is gewaarborgd”, klinkt Berckmoes overtuigd.

Het is niet allemaal kommer en kwel in de Meesterstraat. Weliswaar zakt SK Sint-Niklaas na 21 (!) jaar uit de nationale voetbalreeksen en kwam er enkele weken geleden naar boven dat spelers en trainers al maanden niet meer betaald werden, toch lijkt de club op korte termijn een nieuw elan te vinden.

Zo is een groep rond ex-voetballer Gilles Berckmoes, die een tiental ondernemers uit Sint-Niklaas rond zich verzamelde, dichtbij een akkoord met Guido Van Lijsebetten om de club definitief over te nemen. Onder meer dinsdag en woensdag werd daarover vergaderd en die gesprekken verliepen naar verluidt in opperbeste sfeer. “De onderhandelingen lopen zéér constructief”, vertelt Berckmoes in een eerste reactie.

Een definitief akkoord baarde dat nog niet, al is dat volgens Berckmoes wel “historisch dichtbij.” Een termijn waarop fans en clubmedewerkers witte rook mogen verwachten, kan de aspirant-overnemer niet verzekeren. “Maar liever gisteren dan vandaag”, aldus Berckmoes.

Toekomst gewaarborgd

Eén van de komende dagen volgt er nog een doorlichting van de boekhouding - “zodat er later geen lijken uit de kasten kunnen vallen.” Als die positief is en de club financieel nog te redden valt - da’s een grote mààr - zal de huidige vzw het stamnummer overlaten aan de nieuwe en wordt de club mét schulden overgenomen. Vanaf dan kan het snel gaan. “De toekomst van de club is gewaarborgd”, zo klinkt Berckmoes optimistisch.

Met welke ondernemers hij precies in zee gaat, wil de voormalige doelman nog niet kwijt. Wel zou er in het nieuwe verhaal niet één sterke man zijn - ook Berckmoes niet. “Je moet een club leiden zoals een bedrijf”, klinkt het. Met andere woorden: elk lid van de groep overnemers die geld heeft geïnvesteerd, krijgt een zitje in de raad van bestuur die de club zal leiden. “De tijd dat één mecenas een club rechthoudt, is verleden tijd”, aldus Berckmoes. “Kijk naar Lochristi en Zwevezele. Als je met tien investeerders bent en er valt één weinig, dan voel je dat.”

Huidige sterken mannen Jerry Baetens en Toon Keppens zouden niet meestappen in het nieuwe verhaal. De groep investeerders bereidt immers een bod voor om de oude vzw uit de club te halen en zoekt daarvoor een akkoord met de familie Van Lijsebetten. Hoe hoogt dat bod is, wil Berckmoes niet prijsgeven. “Maar de financiën zullen in orde zijn. Wat betekent dat we gesprekken met spelers voor volgend seizoen kunnen opstarten.”

Jeugd = toekomst

In die optiek predikt Berckmoes het clubdecreet van de voorbije seizoenen. In youth we trust. In eerste instantie wordt de komende weken naar een overeenkomst gezocht met de jonge beloften die zich de voorbije maanden en weken in de picture speelden, nadien wordt die kern aangevuld met ervaring om volgend seizoen met ambitie aan de start van eerste provinciale te verschijnen. Robby Buyens en zijn staf mogen het sportieve roer in handen houden, zo bevestigt Gilles Berckmoes. “Als er goed gewerkt wordt, waarom zou je dan veranderen?”

Dat Buyens oren heeft naar dergelijk avontuur maakte hij eerder deze week al duidelijk. “Als er volgend seizoen rustig kan gewerkt worden, met serieuze mensen en een competitieve kern die van bij de start vastligt, zonder testers, wil ik me tweehonderd procent smijten”, liet Buyens weten. Alleen al voor hem wens je SK Sint-Niklaas rustigere wateren toe. “Ik heb de voorbije maanden meer meegemaakt dan in de zestien jaar van mijn hele trainerscarrière. Dit seizoen tart alle verbeelding.”

Lees ook: meer voetbal derde nationale A