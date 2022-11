‘Overbodige’ Youssef Boualouali (Lokeren-Temse) komt weer boven water tegen Harelbeke: “Ik begrijp dat er twijfels waren over mij”

voetbal tweede nationale A Thank god voor donderspeeches en invalbeurten. In de beker tegen KV Mechelen lukt het niet, in de competitie tegen Harelbeke kon Lokeren-Temse wél een overwinning pakken. Youssef Boualouali stond sinds lang nog eens op het scorebord: “Ik sta scherper dan vorig seizoen.”

Een halfuurtje na de forfaitnederlaag tegen KV Mechelen had Hans Cornelis het al voorspeld: Harelbeke wordt een k*tmatch. Twee lijntjes van vier, loeren op de tegenaanval met snelle spitsen. Zoals verwacht had Lokeren-Temse het daar bijzonder lastig mee. “Onze eerste helft was inderdaad niet goed”, vertelt Youssef Boualouali. “We verdedigden slap, wonnen geen tweede bal en mochten blij zijn dat Harelbeke geen dubbele voorsprong uitbouwde.”

Reden genoeg voor Cornelis om tijdens de rust volledig over de rooie te gaan. “Er vielen harde woorden”, knikt Boualouali, die daardoor al mocht invallen. Hij moest de diepgang brengen die Julien Vercauteren niet kon brengen. “Ik heb geprobeerd om mijn snelheid uit te spelen door diep te lopen, zonder mijn verdedigende taken te verwaarlozen.”

Halfweg die tweede helft werd de aanvaller voor die inzet beloond toen hij een voorzet van Janssen binnenknikte en de thuisploeg daarmee op 2-0 zette. Boualouali: “Dat deed écht wel deugd.”

Twijfel

Temeer omdat de 29-jarige Marokkaan een mentaal lastige periode achter de rug heeft. Begin augustus kreeg hij, net als onder meer Matthias Schils, te horen dat er voor hem geen plaats meer was op Daknam en hij ondanks z’n nog éénjarig contract naar een andere ploeg mocht/moest uitkijken. Maar omdat vrijwel alle ploegen op dat moment hun kern al hadden afgewerkt, vond hij nergens anders onderdak.

Quote Afgelopen zomer heb ik extra gewerkt, waardoor ik scherper sta dan ooit Youssef Boualouali, Lokeren-Temse

“Een stevige opdoffer”, zucht Boualouali, die de clubleiding evenwel niks verwijt en zelfkritisch terugblikt. “Ik begrijp dat er sommigen aan mij twijfelden. Vorig seizoen kon ik te weinig regelmaat in mijn prestatie leggen en loste ik de verwachtingen niet in. Afgelopen zomer heb ik extra gewerkt, waardoor ik scherper sta dan ooit. Ik voel dat ik op de goede weg ben en dat ik geen dipjes meer ken.”

Die conclusie trok ook Cornelis, want de voorbije weken zat Boualouali drie keer op de bank en startte hij één keer in de basis. “Ik ben altijd in mijn kansen blijven geloven", glundert de aanvaller. “Ik bleef me verzorgen en trainde nog harder dan voorheen.”

Schrik

Benieuwd of Cornelis in de cruciale wedstrijden en weken van de competitie eveneens beroep zal doen op Boualouali. Ondanks de overwinning tegen Harelbeke blijven de Lokeraars op vijf punten van Eendracht Aalst. “Als we spelen zoals in de tweede helft hoeven we van niemand schrik te hebben”, besloot coach Cornelis na de wedstrijd.

