Oumar Traoré scoort opnieuw twee keer voor Rupel Boom dat Koersel uittelt in openingshalfuur (1-5): “Geen sprake van druk”

Oumar Traoré kende een lastige avond in de competitieopener tegen Ninove, maar op het veld van eerste provincialer Koersel tankte de Malinees vertrouwen. Na de vroege 0-1 van Lukebakio scoorde de 20-jarige aanvaller zelf nog twee keer in het daaropvolgende half uur en had Rupel Boom bij een 0-4 ruststand de kwalificatie voor de volgende ronde al beet. Het werd uiteindelijk nog 1-5 en zo kunnen de Steenbakkers alsnog met een goed gevoel afzakken naar Olympique Charleroi voor hun tweede competitiewedstrijd aanstaande woensdag.

“Alleen de overwinning telde in Koersel”, zegt Traoré, die ook in de bekerwedstrijd tegen Diegem vorige week twee keer de weg naar de netten vond. “De beker is een kampioenschap op zich waarin je maar één kans hebt om door te stoten. Die mochten we niet laten liggen. We wisten dat de tegenstander in vorige rondes al enkele hoger gerangschikte ploegen kon verrassen en dat wilden wij vermijden. We begonnen goed en die vroege openingsgoal van Levi (Lukebakio red.) zette ons meteen op de goede weg.”

Focus

“De wedstrijd gespeeld aan de rust bij die 0-4 tussenstand? Het blijft bekervoetbal en dan ben je nooit helemaal zeker, zelfs niet bij zo’n ruime marge. Wat mij betreft was de wedstrijd dus helemaal nog niet afgelopen op dat moment. Gefocust blijven was de boodschap en dan is het leuk om met een ruime zege van het veld te stappen. We kunnen weer een ronde verder kijken (volgende zondag trekt Boom naar Francs Borains red.) en ook die opdracht willen we tot een goed einde brengen.”

Bouwen

“Of die goals deugd deden na mijn prestatie tegen Ninove? (denkt even na) Was het makkelijk, neen, maar ik denk dat die wedstrijd voor ons allemaal moeilijk was. We maakten fouten als groep en moeten nu ook nog groeien als groep. Dat hoort er bij in deze fase van de competitie. Maar we willen vooral stappen blijven zetten na een lange voorbereiding. Deze groep heeft veel kwaliteiten en nu is het een kwestie van verder te bouwen aan de automatismen. Daarom is er ook nog geen sprake van druk voor de wedstrijd van nu woensdag in Charleroi. We gaan er alles geven in onze zoektocht naar de drie punten.”