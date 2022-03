Oudenaarde klopt Harelbeke (2-0) dankzij goeie eerste helft: “Voor de rust met technisch goed voetbal”

Voor het eerst duikt KSV Oudenaarde de linkerkolom van het klassement in. In een goeie eerste helft scoorde de thuisploeg twee maal. Na de pauze tapte Harelbeke uit een ander vaatje en ontsnapte KSVO aan de aansluitingstreffer.

Op vrije trap stond Casper De Buysscher op de juiste plaats om af te ronden. Na die openingsgoal dwong Oudenaarde slag om slinger een doelrijpe kans af. De youngsters Robin Van Wambeke en Casper De Buysscher staken negen minuten voor de rust een één-twee in elkaar. Met zijn eerste doelpunt in het eerste elftal verdubbelde Van Wambeke de Oudenaardse voorsprong. Met 2-0 halfweg mocht een zwak Harelbeke, dat Kasmi met een knieletsel verloor, niet mopperen. Na de pauze toonden de bezoekers dat ze toch zin hadden om er nog iets van te maken. Twee minuten na de pauze brak Noppe op links uit. Hij bediende Vandekerckhove die de 2-1 liet liggen. Nfor kon een vrijschop van Vandenbroucke net niet verzilveren en invaller Balcaen trapte in het zijnet. Doelman Verbrugge maakte ook nog een kopbal van De Smet onschadelijk. In het tweede deel van de tweede periode verwaterde de partij. Drie minuten voor affluiten vergat Feys, op voorzet van Noppe, voor een spannend slot te zorgen. De kopbal van de vrijgelaten invaller ging naast.

Nog twee leuke thuismatchen

“Ik zag in de eerste helft van onze kant technisch goed voetbal”, begon KSVO-trainer Stefan Leleu zijn analyse. “Wij gaven niets weg, scoorden twee keer en lieten nog een paar goeie mogelijkheden onbenut. Na de rust ging Harelbeke anders spelen. Met lange ballen probeerden ze ons te ontwrichten. Dat is niet ons spel, bovendien kwamen we er niet uit. Toch hielden we, voor de vijfde keer in de laatste zeven wedstrijden, de nul.”

Met 32 punten na 23 speeldagen speelde Oudenaarde – de geelhemden begonnen de competitie met drie op 27 – zich helemaal veilig. Er dienen zich in de derde periode nog twee interessante thuismatchen aan. “Over twee weken ontvangen we Lokeren-Temse: ik denk dat zij met een bang hartje naar Oudenaarde zullen komen”, aldus Leleu. “Op de slotdag komt leider Petegem: tegen hen hebben we nog iets recht te zetten want net voor de winterstop verloren we daar onverdiend.”

Oudenaarde: Verbrugge, Lekhechine, Mulliez, Essikal, Coopman, Vandenheede, Mingiedi, Heirwegh, Martens (86’ Decuypere), Van Wambeke (77’ Lagache), De Buysscher (91’ Verstichelen).

Harelbeke: De Ketelaere (46’ Thieren), Braekeveldt (73’ Feys), Doumbia, Vandenbroucke, Toye (73’ Deryckere), Van Mol, Kasmi (26’ Balcaen), Noppe, Nfor, Vandekerckhove.

Doelpunten: 18’ De Buysscher (1-0), 36’ Van Wambeke (2-0).

Geel: Toye, Balcaen, Heirwegh, Lekhechine, Verstichelen.

Ref: Kenneth Dhont.