Oudenaarde en Torhout zorgen, ondanks een bijzonder gesloten matchbegin, voor doelpuntenkermis: 5-3

De bezoekers maakten meteen hun bedoelingen duidelijk. Ze vormden een laag blok en loerden op de counter. Het eerste doelgevaar kwam van Torhout. Pyck brak op links uit, maar doelman Verbrugge pakte uit met een sterke voetreflex. Daarna drong Oudenaarde steeds feller aan. Er kwamen kansjes, maar de thuisploeg had twee minuten voor de pauze een grove misser van het bezoekende middenveld nodig om een gaatje te vinden. Mingiedi recupereerde op de helft van de bezoekers, Mézine rondde precies af. Net voor het rustsignaal nam de Fransman, na samenspel met Matt Demets, zijn vroegere ploegmaat Brecht Laleman een tweede keer te grazen.

“De beginfase was heel gesloten, iets wat we vooraf beseften”, begon KSVO-trainer Stefan Leleu zijn analyse. “Naarmate een partij vordert komt er meer ruimte. Op een bepaald moment in de eerste helft namen we de match echt goed in handen. We klommen verdiend op voorsprong en maakten meteen een tweede. Meestal kent mijn ploeg in het begin van de tweede helft een dipje. Dat hebben we nu kunnen vermijden.”

Twee strafschoppen

Net voor het uur leed de bezoekende centrale verdediger Taillieu dom balverlies. Demets drong door in de zestien en werd foutief afgestopt. Mézine zette de elfmeter om (3-0). De bezoekende trainer Stijn Meert bracht even voordien Tjendo De Cuyper in. Hij zorgde voor meer offensieve kracht. Met het hoofd knikte Tibo Andries de eerredder in. Vier minuten later ging de bal weer op de stip voor handspel in de zestien. Mézine liet de penalty aan Lorenzo Heirwegh die de bonus opdreef. Maar via invaller Damon Timmerman kwam Torhout in het slot verrassend weer in de match. Matthias Vercauteren nam alle twijfels weg.

“Die tegengoals gaven we iets te gemakkelijk weg”, zuchtte Leleu. “Los daarvan wonnen we oververdiend. Dit seizoen mikken we per drie matchen op vijf punten. Als dat lukt kom je dicht bij de vijfde plaats en de eindronde. Zondag trekken we naar het voor ons onbekende Erpe-Mere United. Een match op kunstgras, op een klein veld. In elk geval hebben we tegen Torhout getoond dat we klaar zijn.”

Oudenaarde: Verbrugge, Van Herreweghe, Gallo, De Waele, Mestdagh, Vandenheede, Mingiedi, Heirwegh, De Buysscher (78' Van Wambeke), Mézine (85' Vercauteren), Demets (72' Van De Wiel).

Torhout: Laleman, A.Devos (75' Cardon), Taillieu, Huysentruyt, Margo (67' Timmerman), Ballegeer, Vandewiele, Pyck, Akhtakhanov (53' De Cuyper), M.Devos, Andries.

Doelpunten: 43', 45' en 58' Mézine (1-0, 2-0 en pen. 3-0), 70' Andries (3-1), 74' Heirwegh (pen. 4-1), 89' en 91' Timmerman (4-2 en 4-3), 92' Vercauteren (5-3).

Geel: Vandewiele, Taillieu, Pyck, Van De Wiel.