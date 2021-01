Oudegem zet tegen As-Tongeren belangrijke stap richting bekerfinale

VOLLEYBAL BEKER VAN BELGIË VROUWENDat volleybal een mentaal spelletje is, werd zaterdag nog maar eens duidelijk tijdens de kwartfinale van de Belgische beker tussen VC Oudegem en As-Tongeren (3-1). Er was allereerst de beginsituatie met de Limburgse ploeg die - weliswaar heel goed voorbereid - voor haar eerste échte wedstrijd van het seizoen stond. Voor de volleybalsters van Oudegem kwam het er vooral op aan om in stresssituaties de kalmte te bewaren.

Een perfecte start was belangrijk om twijfels in het hoofd te vermijden. De ploeg van coach Fien Callens slaagde in haar opzet, want met stevige opslagdruk werd vooral de krachtige linkshandige aanvalster Nova Maring opgezocht. In de tweede set bleef de thuisploeg autoritair aan de leiding tot 21-16. Met een geweldige remonte lieten de Limburg Ladies vervolgens zien dat zij een sterk team zijn. Oudegem kon net op tijd de concentratie vasthouden. Het powervolleybal werd door de bezoekers in de derde set voortgezet. Zelfs bij een 13-6-voorsprong in set vier, na een bijzonder knap punt van Nina Coolman, was Oudegem nog niet klaar met de ploeg uit As-Tongeren. Zij zorgden opnieuw voor bibbergeld bij Oudegem (14-13). Een knappe eindsprint, van 19-18 tot 23-18, bezorgde de thuisploeg het fel begeerde ticket voor de halve finales.

Zinvol leergeld

“Tijdens de winterstop hebben we weinig gerust”, verklaart coach Fien Callens. “Met tien speelsters hebben we - rekening houdend met de examenperiode - de balans teruggevonden. Voor deze kwartfinales was het team wel voor tweehonderd procent opgeladen. De Limburgse ploeg is heel uitgebalanceerd, we moesten een topprestatie leveren om hen te kunnen verslaan. Ik ben vooral blij dat de ploeg op het perfecte moment de stress - want tijdens bekerwedstrijden is die er altijd - onder controle hield. Dit is een nieuwe ervaring voor mijn jonge speelsters, dit is zinvol leergeld.”

Vertrouwen

Nikita De Paepe maakte alweer indruk met stevig aanvalswerk. “De opslag was doorslaggevend”, straalt de 19-jarige volleybalster. “En natuurlijk ook de foutenlast. Ik ben heel blij dat we deze bekermatch wonnen. Ik juich nog niet. ‘Lotto Arena here we come’, maar het sluipt wel dichterbij.”