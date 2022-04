Oud-Heverlee Leuven blaast kaarsjes uit voor fusiejubileum: 20 jaar OHL in 20 nostalgische cijfers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

18 (of toch 6142?)

Een deel van de identiteit van een club zit in het stamnummer. 16 jaar lang werd onder het stamnummer 6142 van Zwarte Duivels Oud-Heverlee gespeeld, maar sedert 2018 kwam daar verandering in. Om traditieclub Stade Leuven in de verf te zetten, werd hun stamnummer 18 weer in roulatie gebracht. “Het prestigieuze stamnummer 18 weerspiegelt de prille start van ons verhaal. Het is een nummer dat de voetbaltraditie van de stad Leuven beter weergeeft, waar al 115 jaar voetbal wordt gespeeld op hoog niveau”, zei toenmalig CEO Paul Van Der Schueren.

11/11/21

Een feestjaar zou geen écht feestjaar zijn als ook de vrouwenploeg van OHL geen hoge toppen scheerde. De lamp brandde dit seizoen eigenlijk zelfs meer in Oud-Heverlee dan bij de mannenploeg aan Den Dreef. OH Leuven is samen met Anderlecht nog steeds in de running voor de titel. Het resultaat van een groots project, met een jonge ploeg en een geweldige ‘fighting spirit’. 11 november 2021 zal voor altijd de geschiedenis in gaan als de dag dat zij zich herfstkampioen mochten noemen.

10.020

Er zijn nog weinig mensen die kunnen vertellen dat ze geen voetbalploeg aan de Kardinaal Mercierlaan hebben zien spelen. Sinds 1905 al deed het terrein dienst als veld van Stade Leuven. De Stad Leuven kocht die gronden in 1958 op om er het Leuvens Sportcentrum neer te poten, maar ook om Den Dreef (die naam kreeg het bij de fusie) een opfrisbeurt te geven. OHL speelt er nog steeds z’n wedstrijden in een stadion dat tegenwoordig plaats heeft voor 10.020 supporters.

913

OH Leuven pakte sinds het seizoen 2002/2003 913 punten. Dat begon in derde klasse B, via tweede klasse tot hun debuutjaar in hun nieuwe hoedanigheid in de Jupiler Pro League. Het echte boerenjaren is logischerwijs het jaar van de titel in tweede klasse (2010/2011), toen ze afklokten op 73 punten. In eerste klasse werd vorig jaar een nieuw record gevestigd met 45 eenheden.

24/04/2011

Bijna 11 jaar geleden ondertussen. Ronny Van Geneugden die de lucht in wordt gezwierd door de spelers op de Bosuil, een open bus door Leuven, studenten applaudisserend uit het raam en feestgedruis tot diep in de nacht. Doelpunten van Harbaoui (25 goals dat seizoen) en Scheelen. Een pittige speech van Van Geneugden tijdens de pauze. ‘t Werd nog 2-2 tegen Antwerp, maar puntenverlies van Lommel United volstond voor de allereerste (en voorlopig enige) beker in de prijzenkast van OHL. Die van tweede klasse. Na 61 jaar terug naar het hoogste niveau, de eerste keer sinds de fusie. Frissen we die kampioenenploeg nog even voor u op? Lenaerts, Weuts, Hayen, Raymaekers, Nys, Van Goethem, Annys, Scheelen, Remacle, Ruytinx en Harbaoui.

39

We zetten ook even de huidige kapitein in de bloemetjes. Xavier Mercier. Hij werd vorig seizoen immers bekroond tot assistkoning van de Jupiler Pro League, en sloot ook dit jaar de reguliere competitie af als nummer één. Daarmee bezorgde ook hij de club een (zij het individuele) prijs, die van Pro Assist. De teller van de Fransman na drie jaar OHL staat op 39 assists. En ere wie ere toekomt, de Trofee Raymond Goethals van Marc Brys vorig jaar (beste Belgische coach) mag dan ook niet ontbreken.

1/4

1/4, of een kwart... Finale! OHL bekroonde hun 20ste seizoen in eerste klasse met hun beste prestatie ooit in de Beker van België. Voor het eerst bereikte Leuven de kwartfinale, maar daar moesten ze hun meerdere erkennen in Club Brugge. Een kwarteeuw binnenkort vieren met een halve finale, dan maar?

987

‘t Is niet altijd ‘Sweet Caroline’ geweest dat door de boxen galmde aan Den Dreef, maar anders had Neil Diamond al 987 maal om een auteursrechtelijke vergoeding mogen komen vragen. Al is het legendarische ‘Stadelied’ van Franky Dee ook nooit ver weg geweest voor de trouwe fans. Het promotiejaar ‘10/11 naar eerste klasse als uitschieter met 75 (!) rozen. Over het aantal tegengoals gaan we geen uitspraak doen, het blijft immers een feestdag.

77

En wie in Leuven nog maar het woord ‘doelpunten’ in de mond neemt, hoort wellicht ergens in de verte de naam van Bjorn Ruytinx echoën. El Torro. Eén van de jongens die er altijd bij was, van derde klasse B tot eerste nationale. En geregeld ook op de Oude Markt achteraf. Het lot van een cultheld in Leuven, niet? Zijn buikschuivers na ieder doelpunt staan nog altijd op het netvlies gebrand. Met 77 goals tussen 2004 en 2014 is hij ruimschoots topschutter aller tijden bij Oud-Heverlee Leuven. Opmerkelijk: alleen in het seizoen 2013/14 werd Ruytinx topschutter van OHL. Met 249 matchen blijft hij ook ruimschoots de man met het meeste aantal matchen in OHL-shirt. Nog 101 te gaan, Mathieu Maertens. Ook in zijn café Sport aan het Leuvense station zal het vandaag wellicht geen klein feestje worden.

2008

Dat 20-jarige geschiedenisboek telt ook een paar zwarte pagina’s. Met voorsprong de donkerste: 8 mei 2008. De dag dat ex-OHL’er François Sterchele op 26-jarige leeftijd om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Vrasene. Tien jaar geleden werd Sterchele bij een internetpoll verkozen tot meest verdienstelijke speler uit de clubgeschiedenis van OHL. Moeder Marleen Boonen nam toen de beker en bloemen in ontvangst. Sterchele maakte in zijn enige seizoen bij OHL een onvergetelijke indruk door hen met 29 doelpunten van derde naar tweede klasse te schieten.

7

Lijfsbehoud was al halverwege februari zo goed als zeker, wat betekende dat OH Leuven zich mag gaan opmaken voor het zevende seizoen op het hoogste niveau. En wie herinnert zich nog het seizoen 2012/13? Toen Leuven via play-off 2 nog bijna Europees voetbal wist af te dwingen? Groep B werd gewonnen, in de finale moesten Ruytinx en co hun meerdere erkennen in AA Gent.

1.700.000

De duurste inkomende transfer. En die loopt er nu nog steeds rond. Siebe Schrijvers kwam vorige winter voor 1.7 miljoen euro over van Club Brugge en snoepte zo het transferrecord af van... Kawin Thamsatchanan (1.25 miljoen euro). De Thaise keeper speelt intussen alweer in zijn thuisland nadat hij vooral in 1B actief was voor OHL.

5.500.000

Zullen we ook meteen even het recordbedrag passeren waarvoor OHL langs de kassa passeerde. Dateert ook van vorig seizoen: 5.5 miljoen euro voor scherpschutter Thomas Henry. ‘t Waren Italiaanse euro’s uit Venetië. Jordan Remacle was plots zijn record kwijt, van toen hij in 2012 voor 815.000 euro naar AA Gent verkaste.

46

Het aantal punten dat de naam van de voorzitter oplevert in Scrabble. Zonder verdubbelaars! Niet slecht. Aiyawatt Srivaddhanaprabha, zoon van de betreurde Vichai, nam na de dramatische helikoptercrash van zijn vader in 2018 het roer als CEO van King Power over, en werd zo in één klap eigenaar van Leicester City en OH Leuven, dat sinds 2017 in zee was gegaan met de Thaise taksvrije winkelketen. Een straf weetje: Aiyawatt (36) stond in 2020 tussen de vijf jongste biljonairs van Azië op het lijstje van Forbes. Het standbeeld van z'n vader staat voor de deur van het King Power @Den Dreef stadion, hijzelf hoopt binnenkort nog eens op bezoek te kunnen komen. Vichai werd twee weken geleden nog geëerd naar aanleiding van wat zijn 64ste verjaardag zou zijn.

(U)21

In welke competitie komen de Leuvense beloften volgend jaar uit? Voorlopig staan ze 10de, wat zou betekenen dat ze dankzij de nieuwe regeling volgend jaar in tweede amateur belanden. Eerste amateur is ook nog mogelijk, maar dan moet er gewonnen worden van Charleroi en STVV de komende weken. ‘t Zou het jubileum alleen maar opfleuren.

8-2

Lenaerts - Weuts - Raymaekers - Thompson - Kotysch - Annys - Vergeylen - Labie - Monziba - Lanvu - Steeno - Stuckens - Ruytinx - Steenwegen - Goethuys - Vandermeulen - Azevedo... Kent u ze allemaal? Naar aanleiding van hun jubileum organiseerde OHL een Legends Game, met enkele van de meest opvallende en straffe figuren uit 20 jaar Oud-Heverlee Leuven. Daarin veel plek voor de kampioenenploeg van 2011, uiteraard. De Legends wonnen trouwens met 8-2 van een selectie samengesteld uit supporters.

0

Het aantal Europese matchen van OH Leuven... Maar treur niet, OHL-fans. “Binnen de twee, drie jaar mee kunnen doen voor play-off 1", zei coach Marc Brys eerder dit jaar nog in onze krant. Misschien gaat ook die teller dan straks lopen. En nee, oefenmatchen op stage tellen wij niet mee.

14

Het aantal trainers dat sinds 2002 voet aan grond zette in Leuven. Alles begon bij Jean-Pierre Vande Velde, die de oversteek maakte van Zwarte Duivels. Daarna achtereenvolgens: Guido Brepoels, Rudi Cossey, Marc Wuyts, opnieuw Jean-Pierre Vande Velde, Ronny Van Geneugden, Herman Vermeulen, Ivan Leko, Hans Vander Elst, Jacky Mathijssen, Emilio Ferrera, Dennis van Wijk, Nigel Pearson, Vincent Euvrard en nu sinds meer dan twee jaar Marc Brys. Aan wie houden de Leuvenaars de mooiste herinneringen over? De eerste titel in tweede klasse met Van Geneugden in 2011? Het topjaar 2021, waarin OHL lange tijd vierde stond in 1A, onder Marc Brys? Of misschien toch die gezelligheid in 1B?

49

In die 20 jaar passeerden 49 mannelijke internationals de revue in Leuven. Dat lijstje gaat dan van Marvin Ogunjimi, over Ivan Bandalovski, Ibou, Leandro Trossard, Tony Watt, Denis Odoi, Hamdi Harbaou, Oleksandr Iakovenko en Cyriel Dessers tot nu onder meer Sofian Chakla, Mousa Tamari en Sory Kaba. En dan kijken we alleen naar officiële caps voor de hoofdmacht van hun land.

24

Het aantal Stella’s in een bak bier. Want wie OH Leuven zegt, denkt ook aan het Leuvense erfgoed uit de brouwerij van AB Inbev. Hoe veel pintjes er in die 20 jaar getapt zijn aan Den Dreef, daar vonden zelfs wij helaas geen cijfers van terug. Wees gerust: ‘t zijn er veel. En na vandaag zal dat niet veranderen: schol, OHL! Of zoals ze het in Leuven graag zeggen: “Oep aa bakkes!”

