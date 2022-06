Otzipka, Mestach en De Leeuw: drie Stepp-speelsters in kwartfinale Belgian Circuit op eigen club

Het vrouwenteam van Stepp uit Puurs-Sint-Amands gaat in de derde nationale interclubafdeling ongeslagen naar de eindronde en op het eigen Belgian Circuit-toernooi staan drie plaatselijke speelsters in kwartfinale. An-Sophie Mestach en Cindy De Leeuw halen deze week eenmalig de trukendoos nog eens boven, terwijl Jana Otzipka stevige sprongen maakt op de Belgische ranking.

Het zeer fraaie Stepp – wat staat voor ‘samen tennissen, padellen en petanquen’ – in Puurs-Sint-Amands organiseert voor het tweede jaar op rij een reeks Belgian Circuit voor vrouwen. De Stepp-vrouwen overtuigden in april en mei reeds in de nationale interclubcompetitie: in vijf ontmoetingen in derde nationale werd het drie keer 6-0 en twee keer 5-1. In de eindronde ontvangt Stepp op 27 augustus het Oost-Vlaamse Beckhand. Op het eigen toernooi gingen deze week Cindy De Leeuw, hoofdtrainster van de plaatselijke Play On!-academie, en An-Sophie Mestach nog eens aan de slag. “We vonden dat we hier niet mochten ontbreken, heel leuk om eenmalig nog eens in actie te komen”, klinkt het bij De Leeuw en Mestach in koor.

Mestach en De Leeuw: ervaring

De Leeuw (85 punten) gaf op Stepp haar leerlingen het goede voorbeeld: in de kwalificaties versloeg ze Luna Kosolosky (90 punten) en Alexandra Biot (100 punten). In kwartfinale staat ze tegenover Valentina Khrebtova. “Ik speelde de voorbije vier jaar geen toernooien en wist niet aan wat ik me mocht verwachten”, aldus De Leeuw. “Toegegeven: tegen Alexandra verbaasde ik mezelf. Het ging echt goed.”

Mestach, winnares van de Australian Open bij de junioren in 2011, varieerde Charlotte Dupont en Helena Herremans – telkens werd het 6-1, 6-1 – vlotjes naar huis. Als Belgische topspeelster ligt de focus bij Mestach vooral op padel. Uitgerekend deze week wordt in Gentbrugge het BK gespeeld. “Dat proberen we dan zo goed mogelijk te combineren”, aldus Mestach. “Met vaste partner Astrid Dierckx ben ik aan een goed seizoen bezig. Afwachten wat het in Gentbrugge wordt. Vorig jaar miste ik door het EK padel in Marbella het toernooi van Stepp, fijn om er deze keer wel bij te zijn. Ik voel me comfortabel. Met mijn ervaring kan ik het de meisjes lastig maken (lacht).”

Otzipka: eerste reekshoofd

Mestach en De Leeuw kijken in Puurs-Sint-Amands in de eerste plaats uit naar de prestaties van hun pupil Jana Otzipka. De 17-jarige met Tsjechische roots start als eerste reekshoofd en treft vrijdag in kwartfinale Sarah De Clercq. Otzipka is aan een stevig seizoen bezig. Eerder won ze reeds het Belgian Circuit-toernooi van De Jasmijn en speelde ze de finale op Beckhand. “Het gaat inderdaad goed. Op de Belgische ranking steeg ik van plek 79 naar 40”, aldus Otzipka. “Binnenkort waag ik me voor het eerst aan 15.000 dollar-toernooien in eigen land en volgend jaar hoop ik buitenlandse toernooien te spelen.”

Een finale Otzipka-Mestach behoort zondag tot de mogelijkheden. “Dat zou heel leuk zijn”, zegt Otzipka. “Af en toe spelen we op training een setje tegen elkaar. Wie er dan wint ? Dat hangt van dag tot dag af (lacht).”