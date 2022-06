Otto Vergaerde na eerste grote ronde: “Derde week van de Giro kende ik mijn beste dagen”

Bij de start van het seizoen zag het er niet naar uit dat Otto Vergaerde dit jaar zou debuteren in een grote ronde. Na de talrijke klassiekers die hij afwerkte, werd hij door de ploegleiding van Trek-Segafredo toch naar de Giro gestuurd. Zijn vuurdoop in een grote rittenkoers verliep vlekkeloos.

“Tien dagen roze trui, eindwinst in het jongerenklassement en met Ciccone etappewinst: het is leuk om voor een doel te werken”, geeft Vergaerde toe. “Leuker dan een doel nastreven en het dan niet halen. In de Giro had ik globaal twee opdrachten: de klimmers in de ploeg naar een goeie positie loodsen en Edward Theuns bijstaan in de massaspurten. Uiteindelijk zijn er niet zo veel etappes geweest die op een groepssprint uitdraaiden.”

Overschot in grupetto

In een grote ronde is de derde week cruciaal. Debutant Vergaerde voelde zich de laatste Giroweek nog altijd goed. Dat hij vrij goed klimt, is een voordeel. “Ik was meestal te goed om in de grupetto te zitten, maar niet goed genoeg om met de betere klimmers mee te gaan”, kent de kerel uit Melle zijn plaats in het Giropeloton. “In de grupetto zat ik meestal heel comfortabel. Daar kon ik vaak energie sparen voor het werk dat ik de volgende rit moest doen. Voor het overige heb ik vrij veel op kop gereden. Zeker in die tien dagen dat we de roze leiderstrui moesten verdedigen. Positief is dat ik in de laatste Giroweek mijn betere dagen kende. Ik ben goed uit mijn eerste grote ronde gekomen.”

Naar Zwitserland

Donderdag sprong Vergaerde voor het eerst weer op de fiets. Op vrijdag 10 juni werkt hij in Zwitserland de Grote Prijs van het kanton Argau (Gippingen) af, twee dagen later begint hij aan de Ronde van Zwitserland. Nadien wacht het Belgisch wegkampioenschap in Middelkerke (26/6). “Altijd een speciale dag”, weet hij. “Alpecin-Fenix heeft een megagroot blok met twee topspurters en vrijbuiters als Dries De Bondt en Gianni Vermeersch. Mijn ex-ploeg heeft de sleutel in handen.”

