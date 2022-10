Oskar Giltay (BK Tongeren): “Met ons bommenfestival smeren we Hasselt BT hun eerste nederlaag aan”

In de derby tussen BK Tongeren en Hasselt BT konden de Ambiorixzonen in de slotfase van het eerste quarter een kloof slaan met bommen van Sam Proesmans en Yoann Hertay. Hasselt BT probeerde de bakens te verzetten, maar kon het Tongerse bommenfestival niet afstoppen. Het werd een ruime 90-73 overwinning in een sfeervolle Pibo. T1 Sacha Massot liet zijn jonge talenten opdraven met een opmerkelijke rol voor de 15-jarige center Oskar Giltay.

“Mijn eerste derby tegen Hasselt BT en dan op zo een schitterende manier winnen is fantastisch”, stelde Oskar Giltay, die een grote toekomst voor ogen heeft. “Het eerste kwart verliep gelijkopgaand. In de laatste minuten konden we afstand nemen met prachtige bommen van een uitstekende Sam Proesmans en onze dirigent Yoann Hertay. In het tweede schuifje kon ik mijn eerste punten scoren en Gaëtan Hertay met een bom legde de ruime 51-36 voorsprong vast bij de rust.”

“Na de break bleven we de controle behouden over de wedstrijd”, vervolgt de jonge internationaal. “Telkens als Hasselt kon knagen aan de achterstand sloegen we toe met driepunters. Ook inside en bij de rebounds waren we beter dan Hasselt. We smeren hun de eerste nederlaag van het seizoen aan. Of dit BK Tongeren een rol van betekenis kan spelen? Absoluut. Het is nog vroeg in het seizoen en we moeten de voeten op de grond houden, maar dit Tongeren kan zeker meedingen voor de prijzen.”

EK U16 in Bulgarije

“Natuurlijk ben ik trots met mijn deelname aan het EK in Bulgarije”, gaat de beresterke center Giltay voort. “Het gaat allemaal vrij snel voor mij. In december mag ik 16 kaarsjes uitblazen en toch kan ik al terugblikken op een geslaagd EK in Sofia. Een unieke belevenis en vooral leerrijk. Die ervaring neem ik mee in mijn verdere opleiding bij BK Tongeren.”

Sacha Massot

“Hier bij Tongeren speel ik bij de U18 en krijg tussen de ervaren kerels mijn kansen van coach Sacha Massot. Ik weet dat hij vroeger een uitmuntende center is geweest bij de Belgian Lions en vooral in de periode bij Charleroi. Ik krijg veel vertrouwen van hem en ook richtlijnen om mij verder te ontwikkelen. Ik ben de coach dan ook dankbaar en blijf hard werken op training.”

Hubo Limburg United

“Of ik nog geen aanbieding kreeg van Limburg United? Hoe weet jij dat? Begin van de zomer heb ik inderdaad gesproken met Thomas Dreesen van de United Academy. Het is uiteraard een droom om prof te worden in het basketbal. Daarom zit ik ook op de topsportschool in Antwerpen. Toch wil ik eerst stappen voorwaarts zetten hier in Tongeren. Er heerst een geweldige sfeer en ik werd hier uitstekend opgevangen door iedereen. Het is hier een grote familie waar ik rustig de kans krijg om te groeien. Hoe het komt dat ik in Marseille ben geboren? Mijn ouders waren er voor hun werk. Mijn papa is een Nederlander en mijn mama een Belgische. We wonen nu in Bilzen en ik beschouw mijzelf als een Limburger (lacht).”

Bo Ramaekers

“Uiteraard zijn we ontgoocheld”, viel de talentrijke Bo Ramaekers van Hasselt BT met de deur in huis. “Na een uitstekende voorbereiding en vlot de eerste twee wedstrijden gewonnen van het nieuwe seizoen zakten we af naar Tongeren met vertrouwen. Natuurlijk wisten we dat het geen gemakkelijke derby ging worden. De laatste jaren konden we niet winnen in de Ambiorixstad. Onze start was zeker behoorlijk. Alleen konden we enkele simpele lay-ups niet afwerken om de voorsprong te vergroten. Met bommen kon Tongeren haasje over spelen in het eerste schuifje. Tot in de slotminuten Walravens, Proesmans en Yoann Hertay de stand van 21-19 naar 29-19 einde eerste quarter brachten. Nog niks verloren, maar in het tweede kwart bleef Tongeren met bommen van Sam Proesmans ons pijn doen. Bij de rust wist iedereen dat het moeilijk ging worden. We hebben nog gevochten na de rust, maar dit Tongeren was vanavond gewoon beter. We mogen niet lang blijven stilstaan bij deze eerste nederlaag van het seizoen. Zeker niet gaan twijfelen aan onze kwaliteiten. Of ik tevreden ben over mijn eigen prestatie? Ik probeer in de speelminuten die ik krijg van coach Christophe Alberghs mijn steentje bij te dragen. Nu alle focus naar Falco Gent. We zijn verplicht om deze nederlaag recht te zetten thuis tegen de Gentenaars”, besluit de 19-jarige Bo Ramaekers.

BK TONGEREN: Walravens 16, Yoann Hertay 15, Proesmans 14, Gaëtan Hertay 11, Ponsaers 8, Verbeeck 7, Claes 7, Giltay 6, Moens 4, Neven 2.

HASSELT BT: Screurs 20, Ceyssens 17, Koonings 14, Schild 7, Vranken 6, Ramaekers 3, Pauwels 2, Achaaray 2, Louis Hermans 2, Jules Hermans 0.