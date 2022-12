Oscar Van Mol (RC Harelbeke): “Blijven geloven dat het goed komt, want we speelden slechts twee slechte matchen”

Met een thuiszege tegen Olsa Brakel (2-0) stopte Harelbeke vorige zaterdag de negatieve spiraal. Als paars-wit zaterdagavond in Dikkelvenne de eerste uitwinst van het seizoen boekt, springen Oscar Van Mol en maats in de stand over de Oost-Vlamingen. “Ik weet niet zo heel veel over Dikkelvenne”, geeft Van Mol toe. “Met Dennis Van Vaerenbergh hebben ze een vlot scorende spits. Ik denk dat hij vorig seizoen bij Lokeren-Temse zat en tegen ons inviel. Wellicht wordt het zaterdagavond mijn job hem het scoren te beletten.”

De 22-jarige Van Mol pendelt tussen het hart van de defensie en het middenveld. “Tegen Olsa begon ik op het middenveld, maar toen Kassim Doumbia tijdens de rust omwille van een hamstringletsel in de kleedkamer bleef, schoof ik een rij achteruit”, vertelt Van Mol. “Of Kassim fit raakt is twijfelachtig. Ik vermoed dat ik op Dikkelvenne naast Pieter De Smet centraal achterin speel. De zege tegen Olsa geeft ons een boost. We kenden een moeilijke periode. Niet dat we zwaar in de problemen kwamen, maar we bekampten de moeilijkste ploegen na elkaar.”

Vaste waarde

In het elftal van trainer Bruno Derveaux is Oscar Van Mol certitude. “Dit seizoen miste ik nog geen minuut”, weet de jonge Kortrijkzaan. “Als ik me niet vergis speelde ik vier matchen op het middenveld, de overige tien centraal achterin. Ook vorig seizoen speelde ik afwisselend in de verdediging of op het middenveld.”

Van Mol kwam over van de beloften van KV Kortrijk. Vorig seizoen werkte RC Harelbeke een probleemloze campagne af. In deze competitie loopt het wat moeilijker. “Wat je vooraf nooit verwacht”, aldus Van Mol. “Het geloof dat het helemaal goed komt, is er. Tot nog toe hebben we twee echt slechte matchen gespeeld. In een paar andere confrontaties stond het geluk niet aan onze kant. Op Erpe-Mere domineerden we, maar bleven we op een gelijkspel steken. Thuis tegen de beloften van Zulte Waregem slikten we in de slotminuut de gelijkmaker. Tegen Gullegem verloren we met 0-4, maar ook die partij had anders kunnen lopen.”

