Oscar Chamberlain wint E3 Saxo Bank Classic, Victor Delbarge overleeft heuvelzone en wordt zestiende

Australische winst in E3 Saxo Bank Classic voor junioren! Na een passage in de Vlaamse Ardennen was Oscar Chamberlain sneller dan de Deen Alfred Grenaee en de Zwitser Ilian Barhoumi. Sente Sentjens was de snelste van de groep en eindigde vierde.

Negen hellingen stonden op het menu in de Vlaamse Ardennen. Vrij snel werd in de heuvelzone een kopgroep van acht gevormd. Met de Denen Noah Wulff en Tore Troelsen, Lars Vanden Heede, Wies Verdonck, de Brit Matthew Brennan, de Nederlander Yorick Brethouwer en de Slovenen Natan Gregorcic en Primoz Kirbis. De acht geraakten niet ver. Tijdens de beklimmingen stond de deur achteraan open. Zodat na Tiegemberg nog slechts circa veertig van de 150 vertrekkers in aanmerking kwamen voor de overwinning in deze UCI-koers. Onder meer Victor Delbarge van Jonge Renners Roeselare.

Paar keer gestorven

“In de heuvelzone ben ik nochtans enkele keren gestorven”, gaf de kerel uit Kortemark toe. “Vooral tussen Paterberg en Oude Kwaremont. In de aanloop naar de Paterberg zat ik eigenlijk net iets te ver. Gelukkig niet te ver om nog kans te maken om terug te keren in de spits van de wedstrijd. In een groepje draaiden we goed rond. Na de Oude Kwaremont sloten we voorin weer aan. Op de Karnemelkbeekstraat gingen nog een paar renners overboord. Ik bleef hangen en overleefde ook Tiegemberg. Van dan af rekende ik op mijn spurt. Omdat ik vermoedde dat na de laatste klim niet veel renners nog zouden wegglippen.”

Ingesloten in sprint

Toch konden drie buitenlanders nog het verschil maken. Chamberlain, Grenaee en Barhoumi sloegen de handen in elkaar. Meer dan een halve minuut kreeg het trio niet. Aan de streep hielden ze nog een tiental seconden over. Chamberlain, lid van het Cannibal Team, was de snelste. Voor de eerstejaarsjunior na de continentale wegtitel de tweede zege dit jaar. De sprint om de vierde plaats was voor Sente Sentjens, eerder dit jaar winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. In die spurt werd Delbarge zestiende.

“In die sprint raakte ik jammer genoeg ingesloten”, ging Delbarge verder. “Top tien rijden in een UCI-koers is een doel. Ben er niet ver af. Een kermiskoers winnen is een andere ambitie. En zo regelmatig mogelijk presteren.”