Orthopedist in spe Olivier Verstraete blijft bij KSV Oudenaarde: “Moeilijke beslissing”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AOlivier Verstraete, smaakmaker bij KSV Oudenaarde, zal ook volgend seizoen de kleuren van de tweedenationaler verdedigen. De 26-jarige student geneeskunde twijfelde of de combinatie met zijn orthopediestage mogelijk is.

Vandaag vrijdag maakte KSV Oudenaarde de verlengde overeenkomsten met Jaan Vanwildemeersch, Mathias Vercauteren en Olivier Verstraete bekend. Eerder tekenden al elf spelers van de huidige kern bij. In die spelersgroep is Olivier Verstraete een buitenbeentje. Niet alleen omwille van zijn sterke offensieve kwaliteiten, maar ook omdat hij amateurvoetbal op dit niveau combineert met studies geneeskunde. Toen de competitie 2020-2021 op gang werd gebracht, twijfelde de Desselgemnaar of hij in het seizoen 2021-2022, omwille van een stage orthopedie, nog in tweede nationale zou kunnen spelen.

Geen makkelijke combinatie

“Het is een stage van zes jaar”, verduidelijkt Verstraete. “We zijn met achttien kandidaten voor zes plaatsen als assistent aan de universiteit. Met andere woorden: één kans op drie dat ik het haal. Momenteel loop ik stage aan het UZ in Gent. De voorbije weken vroeg ik elke assistent die ik ontmoette of ik de stages zou kunnen blijven combineren met voetballen op het niveau van tweede nationale. De antwoorden lagen in dezelfde lijn: het zal niet makkelijk zijn. Vandaar dat dit een moeilijke beslissing was. Toch heb ik bijgetekend, ik ga het proberen. Matchen zal ik volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet moeten missen. Tenzij ik van wacht ben. Een training zal ik wel eens missen. En mijn sociaal leven zal op een lager pitje branden.”

Leuke training in bubbels van vier

Recent kwam Verstraete tot de vaststelling dat hij, indien hij nu stopt met voetballen, het spelletje heel hard zou missen. Het amateurvoetbal ligt al sinds half oktober stil. En wordt naar alle waarschijnlijkheid niet meer hernomen. “Vorige week donderdag werkten we voor het eerst een bubbeltraining af”, vertelt Verstraete. “In groepjes van vier werkten we enkele circuits af. Die avond heb ik bij mezelf gedacht ‘wat heb ik dit de voorbije maanden fel gemist’.”

“Bovendien hebben we bij KSV Oudenaarde een bijzonder leuke spelersgroep. Vandaar dat ik besliste om te verlengen”, klinkt het. “Ik vermoed dat we de huidige competitie niet meer zullen voortzetten. Ik probeer mijn conditie een beetje te onderhouden door af en toe te gaan lopen. Voor mij is dat geen opdracht, want ik doe dat graag.”

Ook op dat vlak is Olivier Verstraete een ongewone voetballer.

