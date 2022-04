Organisatoren koers Wortegem vergeten Niels De Vriendt niet: “Rugnummer 107 wordt niet uitgereikt”

Basketbal Top Division Men 1 Vincent Vanden Berghe zakt met Basics Melsele-Beveren terug naar negende plaats: “Erg frusterend”

Remant Basics Melsele-Beveren is na en onwaarschijnlijke verliesreeks van vijf wedstrijden in de stand helemaal teruggevallen naar een negende plaats. De titelpretendent zal in de laatste zes wedstrijden nog alle zeilen moeten bijzetten om een plaats in de top acht en zo het felbegeerde ticket voor de play-offs te bemachtigen. “Dit zagen we niet aankomen”, geeft Vincent Vanden Berghe toe.

31 maart