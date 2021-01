Organisator Willy Van Roy hoopt op vuurwerk in Overijse: “De finale van de Wereldbeker wordt spannend”

VeldrijdenZondag wordt in Overijse de Moeder aller crossen gereden. In het verleden kozen de organisatoren voor een onafhankelijke koers door niet toe te treden tot een regelmatigheidscriterium. Dit jaar trad men voor het eerst toe tot de Wereldbeker. Onverwacht heeft corona ervoor gezorgd dat in Overijse zal beslist worden wie die Wereldbeker op zijn palmares mag bijschrijven.

Organisator Willy Van Roy kijkt uit naar de twee topcrossen. “Het feit dat we een manche van de Wereldbeker mogen organiseren, heeft er uiteraard voor gezorgd dat we op een schitterend deelnemersveld kunnen rekenen, maar ik hoop ook dat we een mooie cross zullen te zien krijgen. De finale van de Wereldbeker wordt alvast spannend. Voor ons land hangt er ook nog wat van af. Als Wout van Aert de Wereldbeker wint, mag ons land volgende week een negende renner afvaardigen naar het wereldkampioenschap. Het parcours werd lichtjes gewijzigd omwille van werken. We hebben op het hoger gelegen deel moeten zoeken naar enkele lussen. Veel verschil zal dit niet uitmaken.”

Coronaproof

Uiteraard zal er ook in Overijse zonder publiek in het veld gereden worden. Willy Van Roy beseft dat dit eenmalig moet zijn. “Het is als een film zonder klank. We missen de supporters op en naast het veld. Ondanks alle moeilijkheden hebben we toch kunnen doorzetten. We respecteren ook alle maatregelen die van kracht zijn. Mecaniciens, verzorgers, renners, … iedereen wordt getest. Wij doen daar nog een schepje bovenop. Alle medewerkers (die niet in contact komen met de renners) zullen hun temperatuur moeten laten meten. Logischerwijze laat ik mezelf ook testen. Ik wil niemand in gevaar brengen door onverantwoord gedrag.”

Buitenlanders

Vermits er in Overijse voor de Wereldbeker wordt gestreden, zullen er buitenlanders aan de start verschijnen. Willy Van Roy verwacht op dat vlak geen problemen. “Ook buitenlandse crossers worden natuurlijk getest. De UCI heeft alvast niets laten weten over mogelijke problemen. De meesten van die renners verblijven langer in ons land omdat ze hier meerdere crossen meepikken. Uiteraard moeten we afwachten, maar ik verwacht inderdaad geen problemen.”

