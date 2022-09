Organisator Julien Van Den Brande wint Memorial Dylan Beeckman in Schoonaarde: “Mooi eerbetoon aan mijn overleden vriend”

Puur sportief bekeken heeft Julien Van Den Brande wellicht al grotere koersen op zijn palmares mogen schrijven, maar de overwinning in Schoonaarde is er eentje die hij niet snel zal vergeten. “Twee jaar geleden verongelukte Dylan Beeckman. Hij was een vriend die ook nauw betrokken was bij mijn ploeg S-Bikes Doltcini. Dylan was geëngageerd. Na zijn overlijden wilde ik me engageren om zijn herinnering levendig te houden. Zo ontstond de Memorial Dylan Beeckman. Er kwam een mooi deelnemersveld aan de start. Van bij de start werd er meteen flink doorgereden. Ik had gehoopt dat er rustig zou gereden worden in het begin, omdat ik de vermoeidheid voelde. Daags voordien had ik de interclub in Berlare uitgereden en nadien zette ik nog mee mijn schouders onder de organisatie van de Memorial. Het pakte helemaal anders uit. In de eerste ronde reden we al met zeven man weg. Enkel David Desmecht kon nadien nog komen aansluiten. Ploegmaat Wannes Heylen probeerde in de voorlaatste ronde weg te geraken, maar hij werd op twee kilometer van de finish ingerekend. Omwille van de zijwind vatte ik de sprint al aan op driehonderd meter van de finish. Het was de juiste keuze. Deze overwinning is een mooi eerbetoon aan mijn overleden vriend en is ook fijn voor de vrijwilligers, vrienden en sponsors.”