Organisator Jens Laporte blijft hopen dat hoogspringgala kan plaatsvinden

“Ik wil het hoogspringgala heel graag laten doorgaan. Vooral voor de atleten dan. Voor de winst moeten we het uiteraard niet doen deze keer”, zegt organisator, hoogspringtrainer Jens Laporte. Het succesverhaal dat vorig jaar startte, verdient een vervolg. “Vorig jaar hebben we voor het eerst het hoogspringgala georganiseerd. Ik kwam met dat concept in aanraking in het buitenland, waar dat wel vaker voorkomt. Ik wilde dat heel graag lanceren hier in België. Met uitzondering van één hoogspringgala voor Tia Hellebaut was dat nog niet gebeurd. De eerste editie werd een succes. De volledige Belgische top was aanwezig, aangevuld met enkele sterke Nederlanders.” Het is moeilijk in te schatten of er definitief groen licht zal komen. “Nu zitten we natuurlijk met het coronaverhaal. Toch hoop ik nog altijd dat het gala kan doorgaan. Tot hiertoe heb ik nog geen melding gekregen van de gemeente dat het event niet mag plaatsvinden. Maar er komt zeker spoedig nog extra overleg met de gemeente Heist-op-den-Berg. Het is zo dat ze in de provincie Antwerpen iets strenger zijn voor grote evenementen. Bij ons gaat het om een kleinschalig event: een wedstrijd met 3 groepen van 12 personen. Dat zijn 36 atleten in totaal aangevuld met een handvol helpers en juryleden.”

De meeting uitstellen naar februari of maart is geen optie voor Laporte. “Als de wedstrijd niet mag doorgaan, dan doen we het dit jaar niet en volgend jaar opnieuw. Omdat de indoorkalender in principe propvol zit, is uitstellen niet realistisch. Dat lijkt me te zot. Een plan B is er niet. Als het in januari niet kan, dan zal het voor het volgende jaar zijn. Ik ga er alles aan proberen te doen om de meeting te laten doorgaan. Iedereen die vorig jaar aanwezig was, is er opnieuw bij. Bij de mannen hebben we een schitterend deelnemersveld met alleen maar 2m-springers. Aan de bezetting zal het niet liggen. Dat zal in orde zijn. De enige vraag is of het zal mogen of niet.”