Organisator Guido Reybrouck Classic vreest nieuwe afgelasting: “We zitten klaar, maar ik heb er geen goed oog in”

Tot 1 maart mag er door amateurs niet gekoerst worden. Dus kan de jeugd enkel trainen en hopen. Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren is al geschrapt. Nokere Koerse op zaterdag 13 maart is de volgende UCI-wedstrijd voor U19 op de internationale kalender. Een week later volgt de Guido Reybrouck Classic. “We zitten klaar”, benadrukt Hubert Van Nieuwkerke, voorzitter van de organiserende Vredespurters. “Om te organiseren zonder publiek en dus ook zonder vips.”

“In samenwerking met de wielerbond maakten we een draaiboek. Met een circulatieplan voor de inschrijvingen in het stadhuis van Damme”, gaat Van Nieuwkerke voort. “Met een afgesloten aankomstzone, want daar mag geen publiek komen. Op de hoeken zullen stewards staan. Enkel mensen met een polsbandje zullen tot die zone worden toegelaten. Het parkoers van de Guido Reybrouck Classic met twee grote en vier plaatselijke ronden blijft.”

Spaarpot aanspreken

Vorig jaar kreeg voorzitter Van Nieuwkerke een week voor de Guido Reybrouck Classic te horen dat de wedstrijd door de eerste lockdown niet kon doorgaan. Toen waren zo goed als alle sponsorgelden geïnd. “Waardoor we nu niet bij die geldschieters aankloppen”, gaat Van Nieuwkerke voort. “Vorig jaar hadden we het plan om in de zomer een nieuwelingenkoers te geven en iets te doen voor de sponsors, maar ook die wedstrijd kon niet doorgaan. We hebben de sponsors nog niets kunnen teruggeven. En dat zal op 21 maart opnieuw niet lukken, want een feestje organiseren mag niet. Dat we in de buurt van de aankomst geen tent moeten optrekken doet onze kosten dalen. Toch zullen we, als op 20 en 21 maart alles kan doorgaan, onze spaarpot moeten aanspreken.”

Shirts voor vijftiende editie

Voor de Guido Reybrouck Classic stelden veertig teams hun kandidatuur. Slechts 25 van hen mogen starten. “De interesse is groot, iedereen wil koersen”, weet Van Nieuwkerke. “Ook voor de Memorial Dirk Bisschop, de tweedaagse voor nieuwelingen. Voor de koers van zaterdag schreven al 180 nieuwelingen in, terwijl er maar 120 mogen starten. Maar ik heb er geen goed oog in, ik vrees dat we nog niet zullen mogen organiseren. De shirts met vijftien jaar Guido Reybrouck Classic, die we vorig jaar lieten maken, zullen we onze sponsors nog niet kunnen geven.”