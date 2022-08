Opvallend team met vaders en dochters, samen met jong autosporttalent in 24 Hours of Zolder

Team van vrienden

“Het is bovendien ook een team van vrienden”, aldus de 25-jarige ondernemer Jeff Van de Ven die met zijn bedrijf heel wat communicatie en sociale media in de autosport verzorgt en perfect de PR van zijn team verzorgt. “Ik ken iedereen erg goed en het idee is er werkelijk van één uit de duizend. Je ziet meer en meer meisjes en vrouwen in de autosport, niet minder dan vijftien hier in Zolder en met Julie en Juna hebben wij twee talentvolle dames in onze rangen. Julie is ondertussen 26, heeft inderdaad op hoog niveau jumping gedaan en ze werkt bij G&A in de marketing. Juna daarentegen is amper 16 en werkt dus nog niet, maar ook zij heeft internationaal jumping gedaan. Juna liet overigens in juli in Zolder al zien dat ze erg goed is in een auto, tijdens een totaal verregende wedstrijd van de Belcar Sprint Cup.”