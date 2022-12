Oppermachtig RSCA Futsal walst als een Europese furie over Châtelet heen: “We waren de les van vorig seizoen niet vergeten”

Blitsstart

Châtelet durfde het aan om te starten zonder sterkhouders Rahou en Qoli. Het brak hen zuur op. Anderlecht was immers meteen bij de les. Na amper drieëndertig seconden opende Jelovcic de score. Nauwelijks twee minuten later rondde Grello een knappe combinatie succesvol af. Nog een minuut later benutte Fits een assist van Grello. Handspel van Diogo werd niet bestraft. Qoli kon na een voorafgaande fout op Diogo de 1-3 scoren. Twee missers in evenveel minuten van de arbitrage. De arbitrage was ondermaats. Gele kaarten voor het niet dragen van een hesje of terecht protest waren aan de orde, maar geel geven aan een doorgebroken speler of doorslaggevende fouten fluiten waren aan beide kanten niet aan de orde. RSCA bleef de wet dicteren, maar de uitgespeelde kansen werden schaarser. Kort voor de rust kon Tomic na samenspel met Dillien toch aandikken tot 1-4. Grello zette de 1-5-ruststand op het bord. Kort na de rust rondde Jelovcic een collectieve aanval af. Meteen was de opnieuw toon gezet. Dillien, Diogo (3) en Grello diepten de kloof verder uit. Châtelet stond erbij en keek ernaar. RSCA ging gewoon door op het Europese elan. Finaal werd het 4-11.

Juiste mentaliteit

Kapitein Grello gaf na afloop van de match een correcte analyse. “We wisten dat we Châtelet niet mochten onderschatten. We waren de les van vorig seizoen niet vergeten. Toen kwamen we tegen hen 1-7 voor, maar werd het uiteindelijk nog 6-7. In de kleedkamer hebben we het daar voor de match uitgebreid over gehad. Mannen als Leo, Dujacquier, Rahou en Malengreaux – misschien vergeet ik nog iemand – kennen we natuurlijk goed, aangezien ze een verleden hebben bij ons. We begonnen het duel met de juiste mentaliteit. Door kort op de man te zitten konden we in vier minuten tijd 0-3 uitlopen. In de daaropvolgende minuten verwaterde ons spel misschien even, maar we bleven controle houden over de match. Kort voor de rust konden we nog twee keer scoren en dat was een koude douche. Na de rust bleven we op een hoog niveau acteren. Dit was duidelijk een van de betere matchen in onze competitie.”