Oppermachtig Patro Eisden laat Jong Charleroi alle kleuren van de regenboog zien: “Met 4-0 komt Charleroi nog goed weg”

VOETBAL EERSTE NATIONALEEen spetterend en swingend Patro Eisden nam met veel overwicht en drive de maat van een zwak Charleroi B. Met een vroeg vrijschopdoelpunt van Kis en een mooie goal van een hardwerkende Bounou had de leider half weg de eerste helft de de buit zo goed als zeker op zak. Charleroi kon daar amper iets tegenover stellen. In de tweede helft flitste de Eisdense TGV met zwier doorheen de bezoekende verdediging en dwong kans na kans af. Mits iets meer efficiëntie waren dubbele cijfers niet ver af. “Met deze prima prestatie en een aandeel van 62 punten zijn we weer een stap dichter bij ons promotiedoel”, genoot trainer Stijnen na afloop.

Bij Patro nam Bammens achterin de plaats in van de geschorste Corstjens en maakte Yassin Gueroui na zijn kaakbreuk, met een verstevigd masker zijn wederoptreden. Mehanovic kreeg de voorkeur in de spits. Eisden nam een vliegende start. Na amper twee minuten krulde Kiss een vrijschop tot ieders verbazing aan de verste paal binnen. Niet veel later was het opnieuw raak toen een hardwerkende Bounou een gemeten voorzet van Bamona in één tijd binnen mikte.

Een stap dichter bij ons doel

“Een goede start is steeds belangrijk”, blikte Stijn Stijnen terug. “Vandaag liep het vlot en creëerden we kansen bij de vleet. Mits iets meer efficiëntie hadden er dubbele cijfers op het scorebord kunnen staan. Vooral na de pauze wervelden we over de tegenstander heen. Ik kan enkel tevreden zijn. Met 62 punten zetten we een ongelooflijk puntenaantal neer. Daarbij verliest concurrenten Olympic Charleroi op eigen veld tegen Dessel, zodat we alsmaar meer afstand nemen en een stap dichter bij ons promotiedoel komen. Als we de volgende weken deze positieve lijn doortrekken, delen we onze concurrenten meer dan een mentale tik uit.”

Gelukte invalbeurt

Na de rust waren er tal van uitgespeelde kansen om de voorsprong op te drijven. Het was uiteindelijk Sam Valcke die een prima invalbeurt maakte en meehielp aan de verdere uitdieping van de voorsprong. “Bij mijn eerste baltoets was het meteen raak. Ferber legde de bal mooi opzij en ik moest maar binnen schuiven”, genoot Valcke, die hiermee de doelpuntenteller op vijf bracht. “Nadien pegelde ik nog een goed kans nipt naast en bracht ik Ferber in stelling wiens schot van de lijn geveegd werd. Kortom een invalbeurt die deugd deed. Als de trainer me nodig heeft, sta ik klaar. Dat heb ik vandaag bewezen.

Verstevigd masker

Ook opvallend was het wederoptreden van Yassin Gueroui. Met een aangepast masker schuwde hij de duels niet. “Of ik last ondervond? Niet echt. Enkel bij een kopbal die ik verkeerd raakte, was er even een pijnscheut. Maar schrik ken ik niet. Woensdag ben ik voor het eerst voluit op training gegaan en ondervond geen last. Als ik me goed voelde mocht ik van de dokter starten. En dat liep vlotjes. Voor alle zekerheid ga ik wel tot het einde van het seizoen met het aangepast masker spelen. Volgende week kunnen we gouden zaken doen. Dan spelen onze concurrenten tegen elkaar. Mits een zege tegen OHL kunnen we dan de kloof nog vergroten”, weet Yassin Gueroui.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Bammens, Kis, Gueroui, Pietermaat, Bounou (87' Vanrafelghem), Ferber (84' Verburgh), Bamona, Mehanovic (70' Valcke).

Sporting Charleroi B: Closset, Dalle, Hoedaert (64' Monkoy), Benaets (72' De Moerloose), Lokembo, Rousseau (64' Debast), Vandermeulen (46' Lutte), Bongiovanni, Monticelli, Diallo, Mbeng (72' Malungu).

Doelpunten: 2' Kis (1-0), 18' Bounou (2-0), 86' Valcke (3-0), 89' Bamona (4-0).

Geel: Bongiovanni, Renson, Lokembo, Lutte.