Opnieuw van start: nog tien speeldagen tot de play-offs

ION Hockey LeagueNa een pauze van meer dan drie maanden start zondag deel twee van de hockeycompetitie, de ION Hockey League. Het Brasschaatse Dragons staat bij de mannen, na een seizoen om snel te vergeten, weer waar moet het staan: in de top vier. Bij de vrouwen houdt Braxgata voorlopig gelijke tred met Gantoise en is ook Herakles volop in de running om de play-offs.

Nog tien speeldagen te gaan en dan weten we welke vier teams zich in de ION Hockey League mogen opmaken voor de play-offs. In afwachting van de mogelijke rentree van Beerschot en Antwerp telt de Eredivisie bij de mannen slechts drie Antwerpse clubs. Wat degradatie betreft hoeven Dragons, Braxgata en Herakles zich allerminst zorgen te maken, voor dit trio zijn de play-offs nog steeds in het vizier. Op 20 en 21 mei worden de ‘Belgian Hockey Finals’ op Dragons georganiseerd en het fiere Brasschaatse team zou daarin uiteraard zelf graag van de partij zijn. De nieuwe coach, de Zuid-Afrikaan Craig Fulton, doet het alvast goed. Vorig jaar vierde hij de landstitel met Racing, nu staat hij met Dragons op een stevige tweede plaats met zeven punten achterstand op het Léopold van prijsschutter Tom Boon. De plek in de top vier lijkt veilig voor Dragons, maar het wordt wel afwachten hoe het team de eerste twee zware speeldagen doorkomt. Zondag trekt Dragons naar Watducks, een week later komt Léopold op bezoek.

Ook Braxgata en Herakles nog in de running

Voorlopig zijn de play-offtickets voor Léopold, Dragons, Gantoise en Racing, maar naast Watducks zijn ook Braxgata en Herakles nog in de running voor de top vier. Met vijf punten achterstand op de vierde in de stand kan Herakles zich nog weinig misstappen veroorloven. De opener zondag in Lier tegen degradatiekandidaat Ukkel Sport kan hen direct op het goede spoor zetten. Braxgata staat meteen voor een loodzware verplaatsing naar Léopold en maakt in maart ook nog trips naar Racing en Dragons. De kloof met de top vier niet te groot maken wordt de komende weken de opdracht voor de troepen van coach Philippe Goldberg.

Vrouwen: geen Antwerpse degradatiekandidaten

Ook de vijf Antwerpse teams bij de vrouwen mogen wat de degradatie betreft op beide oren slapen. Het constante Victory kan onbevangen aan deel twee van de competitie beginnen: de club uit Edegem staat in de veilige middenmoot en tegelijk is ook de top vier niet meer in zicht. Van Antwerp (19 punten) en Dragons (16 punten) werd meer verwacht. Beide teams hebben nog zicht op de play-offs, maar elk puntenverlies kan nu fataal zijn. Zondag bij het hervatten van de competitie worden het ook meteen zware opdrachten: Antwerp trekt naar Racing en Dragons, dat de voorbije twee seizoenen de play-offfinale speelde tegen Gantoise, maakt de verplaatsing naar Watducks. Wel voorlopig op de afspraak: Braxgata en Herakles. Braxgata, dat met de komst van Stephanie Vanden Borre voor de strafste transfer van het seizoen zorgde, staat na twaalf speeldagen zelfs op een gedeelde eerste plaats met het ‘sterrenteam’ van Gantoise. De speelsters van coach Roy Brocken zetten hun eindsprint richting play-offs zondag op het veld van Wellington in. Herakles versterkte zich aanzienlijk en ziet dat met een zeer knappe derde plaats na twaalf speeldagen beloond. T1 Gilles Verdussen maakt zich, met de komst van Victory, op voor de eerste Antwerpse derby van het jaar.

