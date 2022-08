Opnieuw geen tegendoelpunt voor OHL, Pletinckx: “Belangrijk om meteen mee te zijn met de hoop”

Net als tegen KV Kortrijk kreeg ook Westerlo geen doelpunt gemaakt tegen OH Leuven. En dat met drie jonge jongens die vorig seizoen niet zeker waren van een basisplek. Pletinckx (21) schipperde bij Zulte Waregem tussen basis en bank, Patris (21) dwong pas in de tweede seizoenshelft z'n plek af bij OHL, en Ouedraogo (24) kwam dat jaar amper zes matchen in actie.

En toch vinden ze elkaar goed. In het uitvoetballen kan het soms nog wat secuurder, maar grote kansen gaf het trio niet weg. Patris getuigt. “Onze verdediging ziet er inderdaad anders uit dan vorig jaar, maar die aanpassing is heel vlot verlopen. Ewoud (Pletinck, red.) praat veel en luistert ook, het is makkelijk om naast hem te spelen. Dylan (Ouedraogo, red.) ken ik al een drietal jaar. We trainen al lang samen, dus dat was uiteraard geen probleem. Als verdediger is het extra mooi om een tweede match op rij de nul te houden, maar het voornaamste blijft de overwinning.” Pletinckx pikt in: “We zijn met veel nieuwe spelers, maar het is heel belangrijk geweest dat de meesten er al bijna heel de voorbereiding bij zijn. Ikzelf ook. Dat is mooi werk van OHL, en dat loont bij die eerste matchen. We staan er.”

Zes op zes

OHL opent het seizoen in eerste klasse voor het eerst in de clubgeschiedenis met zes op zes, en stond zaterdagavond zelfs even alleen op kop. “Ik ga straks toch nog eens met een glimlach naar die stand kijken”, glunderde Pletinckx. “Beter starten kan niet. Zeker gezien de moeilijke matchen die de komende weken volgen. Het is belangrijk om mee te zijn met de hoop. Maar we mogen niet vergeten dat het een moeilijke match was. Ze hebben zeker ook kansen gehad, en we hebben daar soms geluk gehad. Maar we scoorden op de juiste momenten en dwongen genoeg kansen af om deze overwinning te wettigen. Dat we uitbundig vierden? Ik denk dat een overwinning gevierd moet worden, dat is alleen maar een grotere stimulans naar de toekomst toe. Er mocht nu dus wel een klein feestje vanaf.” (knipoogt)

